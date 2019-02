Termina no dia 18 as inscrições do processo seletivo para estagiários do Município

Secretaria Municipal de Recursos Humanos deve convocar 150 estagiários durante a vigência do edital

Prosseguem abertas, até as 12 horas da próxima segunda-feira (18), as inscrições do processo seletivo simplificado para o programa de estágio não obrigatório remunerado, que visa o provimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Há oportunidades referentes a 34 cursos de nível superior. O edital nº 014/2019, contendo todas as informações, foi publicado no Jornal Oficial do Município, edição 3.714, e pode ser acessado pelo portal www.londrina.pr.gov.br.

Pode participar qualquer estudante universitário que esteja regularmente matriculado em instituições de ensino que possuam convênio com a Prefeitura. Para isso, é necessário ter concluído, no mínimo, dois semestres cursados e avaliados. No caso de cursos anuais, o período mínimo é de um ano letivo.

A seleção dos candidatos é feita por meio das notas, obtidas em análise do Histórico Acadêmico, sendo este o único critério de aprovação e classificação no teste seletivo. A Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) é a responsável pela realização e supervisão do teste. Das oportunidades de estágio ofertadas, um percentual de 10% é assegurado a pessoas com deficiência, no termos da Lei nº 11.788/2008.

As inscrições estão sendo feitas pela internet, no portal da prefeitura www.londrina.pr.gov.br, na área Concursos e Testes Seletivos – Seleção de Estagiários. Além da inscrição, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 10,00 por boleto bancário, até o prazo final. A lista de inscrições efetivadas deve ser publicada no dia 25 de fevereiro e a entrega dos históricos acadêmicos será feita de 11 a 15 de março, na sede da SMRH.

A expectativa da Secretaria de Recursos Humanos é que 150 estagiários sejam convocados durante a vigência do processo seletivo, que tem duração de um ano com possibilidade de renovação por igual período. De imediato, de 50 a 60 vagas devem ser preenchidas.

A carga horária cumprida pode ser de 20, 25 ou 30 horas semanais, a critério da administração municipal, e a remuneração do estágio ocorre com bolsa baseada no valor de 1% do salário mínimo nacional vigente por hora realizada. Todas as normas e diretrizes do Programa de Estágio estão regidas e disciplinadas pela Lei Federal nº 11.788/2008 e Decreto Municipal nº. 1285/2010. Outros detalhes podem ser obtidos no portal da Prefeitura, na opção Área do Estágio, no menu esquerdo da página principal.