Teste Seletivo para Saúde oferta 112 vagas temporárias

Inscrições para o Edital n° 166/2020 começam amanhã (26); salários variam de R$2.169,15 a R$9.892,01

A Prefeitura de Londrina irá realizar novo teste seletivo com 112 vagas temporárias na Secretaria Municipal de Saúde. As oportunidades são para os cargos de assistente de gestão em serviços de saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, veterinário, clínico geral plantonista e pediatra plantonista.

A faixa de salários varia entre R$ 2.169,15 (nível médio) a R$ 9.892,01 (nível superior). Os profissionais convocados firmarão com o Município um contrato de seis meses, que poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período.

O Edital n° 166/2020 está disponível na página de Concursos e Testes Seletivos do Portal da Prefeitura de Londrina, e na edição n° 4.214 do Jornal Oficial. As inscrições serão abertas amanhã (26), às 14 horas, e poderão ser realizadas até às 14 horas do dia 3 de dezembro. As taxas variam de R$30 a R$190 reais.

Os novos profissionais que forem contratados por meio deste teste seletivo irão atuar nas unidades de saúde do Município. Eles vão reforçar as equipes atuais da Prefeitura de Londrina, que já trabalham no enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. De janeiro a setembro deste ano, foram mais de 500 contratações por prazo determinado.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, o processo seletivo soma-se aos demais esforços da Prefeitura de Londrina para que a cidade tenha uma rede de atendimento pronta e adequada para o enfrentamento da pandemia. “Este teste seletivo tem como objetivo substituir os profissionais que foram contratados pelos testes anteriores, e que também foram por tempo determinado. Infelizmente, ainda atravessamos a pandemia, motivo pelo qual há uma necessidade de reforço nas unidades de saúde do município, para garantir um atendimento de qualidade a toda população que, porventura, possa precisar”, destacou.

Atualmente, Londrina conta com seis Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) exclusivas para quadros respiratórios. “Todos esses esforços da Prefeitura de Londrina qualificam a cidade, sem sombra de dúvida, como uma das mais preparadas para o enfrentamento do novo coronavírus, no Brasil”, frisou.

Inscrição e reserva especial de vagas

A inscrição para o Teste Seletivo n° 166/2020 será exclusivamente on-line, até a próxima quinta-feira (3). O prazo para pagamento do boleto com a taxa de inscrição é no dia seguinte, sexta-feira (4).

É possível solicitar isenção da taxa de inscrição. O benefício é válido aos servidores públicos municipais, desempregados, os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e os que tenham prestado serviço eleitoral em, no mínimo, dois eventos.

Para o pedido de isenção, o candidato deve realizar sua inscrição, e encaminhar todas as informações que constam no Anexo III do edital para o e-mail tss.saude@londrina.pr.gov.br, até às 18 horas desta sexta-feira (27).

Todos os pedidos serão analisados por comissão, e a previsão é que na próxima segunda-feira (30) seja divulgado o edital com pedidos deferidos e indeferidos.

Como estabelece a lei municipal nº 11.952/2013, 10% das vagas são reservadas para candidatos afro-brasileiros. Para concorrer dentro dessa reserva especial, o candidato deve autodeclarar que possui pele preta ou parda, de raça etnia negra. Futuramente, essas declarações serão avaliadas pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros mediante entrevistas, previstas para ocorrer nos dias 11 e 13 de dezembro.

E para as pessoas com deficiência, é reservado 5% das vagas para funções cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. O candidato inscrito nas vagas reservadas à pessoa com deficiência deverá encaminhar, até 3 de dezembro, e-mail para tss.saude@londrina.pr.gov.br, com assunto “LAUDO PCD”, uma cópia digitalizada do laudo médico que ateste a deficiência e contenha as informações exigidas no edital.

Haverá também análise sobre o laudo médico e enquadramento da deficiência. A expectativa é que o edital com resultado das avaliações seja publicado em 14 de dezembro.

Processo de seleção

A classificação dos candidatos será por meio de Avaliação de Títulos, que será realizada em um domingo, 6 de dezembro, em formato drive-thru, no Autódromo Internacional de Londrina. Os candidatos devem entregar os envelopes contendo documentos que comprovem títulos escolares, acadêmicos e profissionais. O atendimento será das 9 às 15 horas, e o uso de máscaras, mesmo dentro dos veículos, é obrigatório.

Dentre os títulos escolares e acadêmicos, vão contar pontos as formações técnicas de nível médio, graduações e as especializações. Dentre os títulos profissionais, contarão pontos apenas as experiências profissionais registradas nos últimos 10 anos, seja em atuação na área pública ou privada.

A listagem com classificação provisória dos candidatos, conforme pontuação obtida por meio dos títulos, será publicada em 14 de dezembro. Os editais serão de classificação geral, contendo todos os inscritos, edital de pontuação dos afro-brasileiros e outro das pessoas com deficiência.

Finalizado o prazo para recursos, que é de dois dias úteis a partir da data de publicação de cada edital, será divulgada a classificação final e homologação do teste seletivo. A publicação deve ocorrer em 17 de dezembro.

FUNÇÃO Nº DE VAGAS* CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO** REQUISITOS ESPECÍFICOS TAXA DE INSCRIÇÃO ASSISTENTE DE GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE Ampla Concorrência: 21 30 horas semanais Salário Básico: R$ 1.476,44 Complemento Salarial: R$ 154,46 Assiduidade: R$ 96,84 Auxílio Alimentação: R$ 441,41 TOTAL: R$ 2.169,15 – Ensino Médio Completo (2º grau) R$ 30,00 Afro-brasileiro: 3 Pessoa com Deficiência: 2 AUXILIAR DE ENFERMAGEM Ampla Concorrência: 49 30 horas semanais Salário Básico: R$ 1.692,53 Complemento Salarial: R$ 154,46 Assiduidade: R$ 96,84 Auxílio Alimentação: R$ 441,41 TOTAL: R$ 2.385,24 – Ensino Médio Completo (2º grau) – Curso de Auxiliar em Enfermagem – Inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem R$ 34,00 Afro-brasileiro: 6 Pessoa com Deficiência: 3 ENFERMEIRO Ampla Concorrência: 11 30 horas semanais Salário Básico: R$ 3.106,52 Complemento Salarial: R$ 154,46 Assiduidade: R$ 96,84 ART 70%: R$ 2.137,72 Auxílio Alimentação: R$ 420,38 TOTAL: R$ 5.915,92 – Graduação em Enfermagem – Inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem R$ 62,00 Afro-brasileiro: 1 Pessoa com Deficiência: 1

FUNÇÃO Nº DE VAGAS* CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO** REQUISITOS ESPECÍFICOS TAXA DE INSCRIÇÃO MÉDICO VETERINÁRIO Ampla Concorrência: 2 40 horas semanais Salário Básico: R$ 3.106,52 Complemento Salarial: R$ 154,46 Assiduidade: R$ 96,84 Auxílio Alimentação: R$ 420,38 ART (70%): R$ 2.282,69 TOTAL: R$ 6.060,89 – Curso Superior Completo em Medicina Veterinária – Inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária R$ 62,00 Afro-brasileiro: 0 Pessoa com Deficiência: 0 MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA Ampla Concorrência: 4 96 horas mensais em regime de plantão de doze e/ou seis horas diárias Salário Básico: R$ 9.451,54 Complemento Salarial: R$ 154,46 Assiduidade: R$ 96,84 Auxílio Alimentação: R$ 189,17 TOTAL: R$ 9.892,01 – Curso Superior Completo em Medicina – Inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional de Medicina R$ 190,00 Afro-brasileiro: 1 Pessoa com Deficiência: 0 MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA Ampla Concorrência: 6 96 horas mensais em regime de plantão de doze e/ou seis horas diárias Salário Básico: R$ 9.451,54 Complemento Salarial: R$ 154,46 Assiduidade: R$ 96,84 Auxílio Alimentação: R$ 189,17 TOTAL: R$ 9.892,01 – Curso Superior Completo em Medicina – Residência e/ou Especialização em Pediatria e/ou Título de Especialista em Pediatria – Inscrição e regularidade junto ao Conselho Regional de Medicina R$ 190,00 Afro-brasileiro: 1 Pessoa com Deficiência: 1

