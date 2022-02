Tiago Amaral destaca atuação da Comissão de Infraestrutura para tirar viaduto da PUC do papel

Governador anuncia licitação do viaduto da PUC nesta sexta-feira

“O viaduto da PUC é uma das obras mais importantes para a estrutura viária da cidade de Londrina. É um local com muitos acidentes, vidas colocadas em risco, transtornos causados pelo grande movimento de carros. A Comissão da Infraestrutura, que é coordenada por mim em parceria com as entidades produtivas, vem liderando uma série de obras estratégicas para o desenvolvimento da cidade de Londrina e da região e melhoria da vida das pessoas, e o resultado é que obras como essa, do viaduto da PUC, o viaduto Brastislava/Av Brasil e a duplicação da PR-445, saíram do papel. E a nossa luta não termina aqui: temos ainda o viaduto da Angelina Vezozzo em Londrina e o da Esperança, em Cambé. Obras de infraestrutura salvam vidas.”, comentou o deputado Tiago Amaral.

O governador Ratinho Junior virá a Londrina nesta sexta-feira (4) para anunciar a licitação do viaduto da PUC e entregar 87 veículos para municípios da 17ª Regional da Saúde. O evento está marcado para às 10hs, no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), na Av. Celso Garcia Cid, 375.

Obra

O viaduto será construído na BR-369 (Km 154+500), sobre a Avenida Jockei Clube, com duas rotatórias na passagem inferior ao viaduto permitindo os movimentos de ligação com as ruas: Av. Jockei Clube, Rua das Indústrias, Rua Geraldo Rodrigues e Avenida Cruzeiro do Sul

A licitação a ser anunciada será no modelo RDCI, em que a mesma empresa ou consórcio elabora o projeto executivo e executa a obra, agilizando a contratação e execução da obra. Esse mesmo modelo foi utilizado para a licitação do viaduto Bratislava/Av Brasil, na BR-369, em Cambé, que está em construção e foi resultado da atuação da Comissão de Infraestrutura.

Formada em 2017 para aproximar as demandas da sociedade civil e as políticas públicas do governo estadual, a Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Região de Londrina protocolou, em 2019, ofício junto ao governo do Paraná solicitando a inclusão do Viaduto da PUC no Banco de Projetos do Estado. O projeto original do viaduto foi realizado pelo engenheiro Vitor Faustino Pereira, pela Estrutural Projetos e Consultorias de Estruturas, em 2006. A previsão era de que o governo federal executasse a obra, o que não aconteceu. Posteriormente, o engenheiro participou de uma reunião da Comissão de Infraestrutura para apresentar o projeto.

Atualmente, a Comissão é formada pelo deputado Tiago Amaral, ACIL, CEAL, Sinduscon, Sindimetal, Grupo Folha, Associação das Empresas do Polo Industrial de Cambé, Sociedade Rural do Paraná, Associação Médica de Londrina, CREA, Sebrae, Sincoval e OAB Londrina, entre outros representantes.