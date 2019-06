Tiago Amaral entrega duas vans para Colégio da Polícia Militar de Londrina

Os alunos do Colégio da Polícia Militar de Londrina contam agora com duas vans para as atividades extracurriculares de contraturno. E não são poucas. Várias atividades esportivas ocorrem fora do Colégio, como natação, atletismo, equitação e tênis. Há ainda as competições esportivas e as apresentações do Coral e Banda de Música, além das atividades culturais, como visita ao museu. As vans custaram R$ 250 mil e foram viabilizadas pelo deputado Tiago Amaral junto à secretaria de Segurança Pública.

“Antes dependia de quem convidava a gente também encontrar uma forma de transportar os alunos tanto na ida como na volta das apresentações”, comenta o 2º Sargento José Goulart Filho, professor do Coral, Banda de Música, Orquestra de Cordas e Banda de Garagem. Outra alternativa era pedir o ônibus do Corpo de Bombeiros, mas dependia da disponibilidade do veículo. “Agora, tendo nosso próprio veículo, ganhamos autonomia”, acrescenta.

A ida da Valentina, que estuda no 6º ano, para as duas aulas semanais de tênis agora será de van. “É muito confortável e tem ar condicionado”, conta ela.

“As vans vão ajudar principalmente aquelas crianças que não têm como fazer as aulas fora do colégio porque os pais não podem levar. Com os novos veículos garantimos as atividades para todas as crianças”, comenta o comandante do CPM Londrina, Capitão Juarez Saldanha.