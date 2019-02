Time do Londrina visita escola social da zona norte

Hoje, (28), os jogadores vão partilhar experiências no Centro Educacional Marista Irmão Acácio

O futebol, paixão nacional, será tema de um encontro especial para crianças e adolescentes que vivem em áreas de vulnerabilidade social de Londrina. Nesta quinta-feira (28), a equipe do Londrina Esporte Clube vai visitar o Centro Educacional Marista Irmão Acácio, que atende gratuitamente crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. O objetivo do encontro é a partilha de experiências sobre o esporte e a profissão.

Os jogadores Anderson Oliveira, Luquinha e Germano, um dos ídolos da história do Londrina, acompanhados do técnico Alemão, são presenças confirmadas no bate-papo. “Será um grande dia para nós. Assim como os alunos, nós também tivemos nossos sonhos, e compartilhar um pouco da nossa história é também incentivar para que eles alcancem seus objetivos, seja no esporte ou em qualquer outra área”, comenta Alemão.

Bola na trave também ensina

Além de ser uma atividade física, o futebol também pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizado. No Centro Educacional Marista Irmão Acácio as atividades esportivas incluem a aplicação de jogos coletivos e cooperativos que buscam valorizar o respeito com o outro. “Os jogos podem ensinar a ideia de cooperação, de jogo limpo e do quanto é importante perceber o outro não só em campo, mas na vida também”, explica o educador Evandro Camargo de Souza.

A expectativa para o encontro é grande. Os adolescentes já prepararam suas perguntas, e contam com a oportunidade de conhecer os jogadores. “Esse encontro vai promover a troca de experiências e o incentivo para que eles corram atrás dos seus sonhos”, reforça Souza.

Sobre os participantes do Londrina que estarão no evento

Alemão, treinador

Alemão foi jogador do Londrina Esporte Clube nos Anos 1990 e hoje é treinador da equipe principal do clube.

É o primeiro ano de Alemão no comando da equipe principal do Londrina. Até 2018, ele foi treinador das equipes de base do clube.

O comandante alviceleste participou da formação de 10 atletas que hoje fazem parte do elenco profissional.

Alemão tem sido considerado um dos treinadores revelação do Campeonato Paranaense de 2019.

Germano, volante

Um dos ídolos da história do Londrina, o volante Germano hoje está na 11ª temporada dele no clube que o revelou. Também já atuou em outras equipes de destaque do futebol brasileiro, como Santos, Atlético Mineiro, Sport e Coritiba. Passou ainda pelo futebol japonês nos Anos 2000.

Do atual elenco do Londrina, é o jogador com mais partidas pelo clube: 288 jogos. Aos 37 anos de idade, é exemplo aos atletas mais jovens de profissionalismo e dedicação ao esporte.

Com o Londrina, esteve em conquistas como o título da Copa da Primeira Liga em 2017 e o acesso da Série C para a Série B do Brasileiro, em 2015.

Anderson Oliveira, atacante

Anderson Oliveira é um dos jovens talentos formados na categoria de base do Londrina. Jogador rápido e habilidoso, tem sido um dos destaques do time na temporada. É dele um dos gols mais bonitos da Copa do Brasil até aqui – na vitória do Londrina por 2 a 1 sobre o Americano, na primeira fase.

Aos 20 anos de idade, disputa a segunda temporada dele como atleta profissional.

Luquinha, meio-campo

Assim como Anderson Oliveira, o jovem meio-campo Luquinha é uma das promessas da categoria de formação do Londrina que hoje se torna realidade.

Aos 18 anos de idade, foi o protagonista da vitória londrinense sobre o Paraná Clube pela Copa do Brasil na terça-feira (19) passada. Já nos acréscimos do jogo, anotou o gol de falta que valeu ao time alviceleste o empate na partida e levou a disputa da vaga para os pênaltis. Na decisão por pênaltis, também fez o gol dele e ajudou o LEC a conseguir a classificação.

Luquinha disputa a primeira temporada como jogador de futebol profissional. E em dois meses no time principal, já se tem se transformado em um dos ídolos da torcida londrinense.