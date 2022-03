Título de Cidadão Honorário será entregue a Carlos Alberto Garcia em Londrina

O título de Cidadão Honorário do Paraná ao ex-jogador Carlos Alberto Garcia será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Londrina no dia 29 de abril. O projeto de lei da homenagem é dos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Tercílio Turini (CDN) e já foi sancionado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Também é dos dois parlamentares a proposição para que a entrega do título aconteça no Norte do Estado. “Há uma relação muito forte e fraterna entre o Carlos Alberto Garcia e a cidade de Londrina. Nada mais justo que esta homenagem que o Estado do Paraná lhe presta seja entregue na cidade que ele abraçou com tanto respeito e carinho”, afirma Romanelli.

Londrinense de nascimento, Romanelli lembra que acompanhou de perto a trajetória do ex-jogador como atleta do Londrina Esporte Clube. “Foi um craque em todas as atividades, dentro e fora de campo”, ressalta o deputado. Carlos Alberto chegou a presidir o clube num momento de muitas dificuldades. Também foi vereador, presidente da Câmara Municipal, comentarista de rádio e atualmente é empresário.

Homenagem

O ex-jogador é um dos maiores ídolos da história do Londrina Esporte Clube. Chegou à cidade na década de 1970 para jogar no Tubarão, emprestado pelo Corinthians. Construiu uma carreira vitoriosa nas três passagens pelo Londrina, quando marcou 89 gols.

Também conhecido como o "Bem-Amado", por jogar beijos para torcida em suas comemorações, Carlos Alberto Garcia protagonizou momentos históricos na vida do Tubarão: em 1981, marcou o gol que garantiu o título de Campeão Paranaense e em 1977 marcou sete gols na campanha que levou o Londrina ao quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Nascido na cidade de Flórida Paulista (SP), Carlos Alberto Garcia vive no Paraná há mais de 45 anos e atualmente é empresário.

ALEP