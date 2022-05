Trânsito na Avenida Madre Leônia terá interdições no fim de semana

Para sequência de obra da Sanepar, via sofrerá bloqueios parcial e total no sábado (21) e domingo (22)

obras de implantação da adutora Cafezal, da Sanepar, o tráfego de veículos na Avenida Madre Leônia Milito, na região sul de Londrina, estará parcialmente interditado no próximo final de semana. No sábado (21), o bloqueio terá início às 13h e, no domingo (22), a partir das 7h30. Em ambos os dias, a previsão é que os trabalhos sigam até as 20h.

Na primeira etapa das intervenções, parte da via será fechada no sentido bairro–centro, na altura da rotatória com a Avenida Ayrton Senna da Silva. Neste ponto, o trânsito ocorrerá em meia-pista. Já no dia seguinte, domingo, toda a pista em direção ao Shopping Catuaí estará interditada, com fluxo parcial no lado oposto.

Em função do fechamento, o acesso ao centro de compras e à região dos condomínios horizontais, a partir da Madre Leônia Milito, deverá ser feito pelas ruas Ulrico Zuinglio ou Caracas. Outra opção é utilizar as avenidas Ayrton Senna e Terras de Santana.

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) orienta que os condutores diminuam a velocidade e redobrem a atenção ao passar pelo trecho. Em caso de mau tempo, a programação poderá ser adiada.

