Trânsito perto da rodoviária muda com liberação do viaduto

Mudanças visam adequar as vias do entorno à atual estrutura de tráfego da área

Com a liberação do viaduto da Avenida Dez de Dezembro sobre a Leste-Oeste, programada para a manhã desta sexta-feira (17), o trânsito nas imediações do Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) passará por alterações. Enquanto algumas intervenções têm o objetivo de readequar as vias da região às condições de tráfego anteriores ao início das obras, outras visam aumentar a segurança e melhorar a mobilidade a partir da nova estrutura de tráfego do local.

No trecho em frente à rodoviária, entre a rua Potiguares e o final do viaduto, o escoamento do trânsito ocorrerá em três faixas de rolamento. A primeira, mais à esquerda, será exclusiva para acesso ao elevado. A do meio servirá tanto para seguir para a zona sul quanto para pegar à direita. Já a terceira faixa, próxima à calçada, deverá ser utilizada apenas pelos veículos que ingressarem no piso superior do TRL.

Uma das rotas alternativas entre a região norte e a área central da cidade durante a construção do pontilhão, a Rua Potiguares, não voltará ao que era antes neste momento. O fluxo continuará da Dez de Dezembro sentido Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

O mesmo ocorre com a Rua Amadeu Mortari, bem ao lado da rodoviária, que seguirá ligando a Avenida Jorge Casoni à Dez de Dezembro em mão única. A diferença, no entanto, é que já não será mais possível converter à esquerda neste ponto.

Como a passagem aberta no canteiro central da Dez de Dezembro será fechada, inclusive com a remoção dos semáforos provisórios, o condutor rumo à região norte deverá, obrigatoriamente, virar à direita fazer o retorno na rotatória sob o viaduto.

Para os ônibus que deixam a rodoviária, não haverá mais a saída temporária na contramão. A única alternativa será tomar à direita a marginal da Dez de Dezembro e, a partir daí, seguir viagem.

O cruzamento da Avenida Theodoro Victorelli com a Rua Santa Cecília, ao lado da mata do Marco Zero, também receberá mudanças. Os sinaleiros instalados no local serão removidos e, com isso, as manobras de retorno e conversão à esquerda no trecho voltarão a ser permitidas.

As readequações no trânsito da região incluem ainda a implantação de travessias de pedestre na Rua Amadeu Mortari com a Dez de Dezembro, assim como na rotatória embaixo do pontilhão. Na parte superior da construção, o limite de velocidade será de 50 km/h.

Executadas pela Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), as intervenções tiveram início nos últimos dias e devem ser concluídas até amanhã.

