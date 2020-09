Trecho 3 do Arco Leste sofrerá detonação de rocha

Estrada do Limoeiro estará interditada para a explosão, que acontecerá terça (22), às 16 horas; moradores da área de risco precisam seguir as recomendações da Defesa Civil

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), informa que, na próxima terça-feira (22), às 16 horas, haverá uma detonação de rocha, localizada nas proximidades da cabeceira da pista do Aeroporto Governador José Richa, na região leste da cidade. A intervenção é necessária para dar andamento às obras do Arco Leste, no Trecho 3, que está construindo um novo trajeto, interligando a Estrada do Limoeiro até a Avenida Robert Koch.

A rocha, a ser explodida, está sob um terreno descampado abaixo da cabeceira do aeroporto e, no momento, está impedindo a execução da pista e do sistema de drenagem e captação das águas das chuvas. Por ser um procedimento de alto impacto e complexidade, os preparativos para a ação terão início às 8 horas de terça-feira (22). Entre os trabalhos necessários estão: a sinalização do trânsito nas proximidades e a interrupção da passagem de veículos na Estrada do Limoeiro, próximo à entrada da Estrada dos Piriquitos, nos 20 minutos que antecederem a detonação e até 10 minutos após o procedimento.

Além disso, durante a semana, os técnicos da Defesa Civil vão passar orientando os moradores das redondezas sobre os cuidados que devem ser tomados. Aqueles que residem em um raio de 500 metros da detonação serão orientados a deixar suas casas, por estarem na área de risco. Caso o imóvel tenha laje, os residentes poderão permanecer nele, porém longe de janelas e portas, visto que há risco de voar detritos da explosão.

Pensando nisso, para evitar a dispersão de detritos durante o procedimento, serão feitas perfurações na pedra, onde serão colocados 1.200 quilos de explosivos. Acima dela haverá uma camada de terra, cujo objetivo é abafar o impacto e a possível dispersão de resíduos. A empreiteira responsável pelas obras, Kapa Construções Eireli EPP, contratou a empresa curitibana, especializada em detonações e licenciada pelo Exército Brasileiro, chamada Pró-Desmonte Comercial Ltda, para executar o serviço com segurança.

A explosão é necessária para dar seguimento as obras do Trecho 3 do Arco Leste, que deve ser entregue no final deste ano. Quando pronta, ela proporcionará desenvolvimento para a região leste e, principalmente, nas proximidades do aeroporto de Londrina; dará mais segurança aos motoristas e agilidade ao interligar vários bairros da zona leste, como os residenciais Verona, Veneza, Aragarças, Jardim Vale Verde e a Estrada do Limoeiro. Ao todo, a Prefeitura de Londrina está investindo o equivalente a R$ 10,5 milhões neste trecho, por ser aquele que contém o maior número de intervenções necessárias.

Para os trabalhos de detonação da rocha, a empresa responsável conta com o apoio dos profissionais da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU), da Defesa Civil do Paraná e dos engenheiros e fiscais da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP).

