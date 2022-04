Trecho da marginal da PR-445 será duplicado na região sul para obras do Terminal Acapulco

Com as melhorias, o tráfego será aprimorado na região e os ônibus não precisarão mais circular pelo bairro para acessar o terminal

A Prefeitura de Londrina irá duplicar, na área do Jardim Acapulco, região sul da cidade, um trecho de aproximadamente 450 metros de pista da marginal da PR-445. A intervenção será realizada na passagem paralela à rodovia, duplicando a rua Pedro Botelho de Rezende, no ponto localizado entre a avenida Dez de Dezembro, avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra e avenida Chepli Tanus Daher. A obra tem como objetivo melhorar o tráfego nessa abrangência e facilitar o acesso de ônibus ao Terminal Acapulco, que será totalmente reconstruído pelo Município.

A duplicação deste trecho é um dos componentes do pacote de melhorias das obras de reconstrução Terminal Acapulco, que está em fase de licitação. O valor máximo do edital é de R$ 17.195.720,93 e a execução será feita mesclando recursos federais e próprios da Prefeitura. Do montante financeiro previsto, o projeto prevê a aplicação de R$ 5.381.422,95 exclusivamente para duplicar a pista da marginal da PR-445.

O projeto vem para suprir demanda decorrente da duplicação da Rodovia PR-445 pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) no trecho urbano de Londrina, que determinou o fechamento do acesso em nível dos ônibus do transporte coletivo ao Terminal Acapulco, próximo à sede do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM-PR). Com o fechamento desse acesso em nível, os ônibus passaram a circular pelas vias locais do bairro, causando transtornos aos moradores.

Uma nova rotatória também será implantada no acesso ao Terminal Acapulco para disciplinar e facilitar as conversões de veículos com a necessária segurança

A duplicação da marginal, com extensão de cerca de 450 metros, iniciará no terminal de ônibus indo até a rotatória que passa por baixo do viaduto da avenida Dez de Dezembro, na altura da avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra.

Outra adaptação viária importante será a readequação geométrica da rotatória da avenida Dez de Dezembro que passa por baixo da PR-445. Atualmente, a marginal da rodovia, em mão simples, tem tráfego funcionando apenas no sentido do Terminal Acapulco rumo ao Jardim Cafezal. Após a duplicação da marginal, o sentido da via ficará em duas mãos, sendo que quem transita da Dez de Dezembro passando pelo pontilhão poderá fazer a conversão à direita e chegar mais facilmente ao terminal de ônibus.

Com isso, os veículos do transporte coletivo não precisarão mais circular pelas ruas do bairro, evitando trajetos mais extensos e trazendo mais segurança aos moradores dessa abrangência. Para disciplinar o trânsito no local haverá instalação de nova sinalização.

Reconstrução do Terminal Acapulco

Este equipamento público será reconstruído pela Prefeitura de Londrina, ganhando nova estrutura mais ampla, moderna, acessível, segura e confortável aos milhares usuários do transporte público que passam diariamente pelo local.

Após a fase de seleção, e posterior assinatura da ordem de serviço, o prazo para entrega das obras será de 11 meses corridos. O Terminal Urbano Acapulco fica situado na avenida Chepli Tanus Daher, s/n. Para permitir as novas instalações, a atual estrutura precisará ser demolida e um terminal provisório será criado para que os ônibus atendidos nessa abrangência de Londrina continuem circulando, sem causar prejuízos à população.

Os serviços dessa obra compreendem intervenções de infra e supra estruturas, contemplando construção e adaptações no sistema de drenagem, paredes e painéis, esquadrias e vidros, cobertura metálica, revestimentos em paredes e tetos, impermeabilização e isolamento acústico, revestimento de pisos internos e pavimentação externa. Também serão executados trabalhos de pintura geral do terminal, instalações elétricas e hidráulicas, ar-condicionado e limpeza, entre outras ações. O piso interno será concretado e mais forte para suportar ônibus de maior porte, sendo mais adequado e resistentes a altas temperaturas e ao desgaste natural no decorrer dos anos.

O terminal será ampliado em quase duas vezes, passando de 1.724,50 m² para um total de 3.488,35 m² após as obras. O terreno tem área total de cerca de 8,5 mil m². Os espaços onde os veículos transitam serão ampliados também, facilitando o fluxo dos ônibus. Pontos de embarque e desembarque de passageiros também serão readequados.

Todo o planejamento e a execução das obras irão ocorrer de forma incorporada ao modelo de transporte coletivo do Sistema BHLS (Superbus).

