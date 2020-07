Trechos 1 e 3 do Arco Leste ganham visibilidade

Prefeitura de Londrina está investindo R$ 14 milhões nos trechos 1 e 3 do Arco Leste, que melhorarão o trânsito na cidade

As obras que compõem a execução do Arco Leste em Londrina estão ganhando a cada dia mais visibilidade. Isso porque, a Prefeitura de Londrina está executando os dois últimos trechos do projeto, que são os trechos 1 e 3. Metade do trecho 1 já foi concretizada e mais de 25% do trecho 3 também. Juntos, eles somam mais de R$ 14 milhões investidos para a melhoria da mobilidade urbana de Londrina.

O trecho 1 do Arco Leste engloba a ligação da Avenida dos Pioneiros, a partir da rotatória da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), até a BR-369. Para essa ligação está sendo pavimentada a pista e construído o viaduto, que possibilitará transposição da linha férrea que passa por aquela localidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), 50% dos trabalhos já foram executados. Isso significa que os 600 metros de prolongamento da pista já foram feitos e agora está sendo levantado o viaduto, que vai transpor a linha férrea. Esse viaduto é construído com vigas pré-moldadas. Ao todo, serão instaladas 32, sendo que até o momento já foram colocadas 24 vigas. Outras medidas necessárias para o suporte da obra são as partes de apoio dessas vigas e as cabeceiras do viaduto, que estão em fase final de construção. Após finalizado o mesmo, será feita toda a pavimentação asfáltica e, então, a obra estará concluída.

Estão sendo investidos nesse trecho R$ 3,7 milhões, sendo que a expectativa é que até o final de outubro ele seja finalizado. Todo o trajeto terá nova sinalização viária e iluminação de LED. A empresa responsável pela obra é a SINATRAF Engenharia e Comércio LTDA. “A primeira etapa era a limpeza de terreno, a terraplanagem, a drenagem e a pavimentação, o que já foi feito. Agora, está sendo construído o viaduto e depois terá a complementação das pistas. É uma obra muito importante para a cidade, porque vai melhorar o fluxo do trânsito entre as regiões sul e norte de Londrina e se encontrará com o trecho 2 do Arco Leste, que já está pronto”, explicou o secretário de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

Trecho 3

A Prefeitura de Londrina está executando, ao mesmo tempo, o trecho 3 do Arco Leste. Ele fará a ligação entre a Avenida José Ventura Filho até a Avenida Robert Koch, contornando por trás o Aeroporto Governador José Richa. Como demanda mais intervenções e mão de obra, é o trecho mais caro de todo o projeto Arco Leste e custará R$ 10,5 milhões.

Até a última mediação, realizada no início deste mês, pelos engenheiros do Município, 25,31% dos trabalhos já haviam sido finalizados. Isso engloba a construção do sistema de drenagem e assentamento das tubulações, o rebaixamento da pista para fazer a camada de pavimentação asfáltica e a instalação do bueiro celular de concreto.

O bueiro celular foi necessário para a transposição das águas do Córrego do Limoeiro. Ele fica em baixo da pista, medindo 88 metros de extensão e 4,80 metros de diâmetro, por onde passarão as águas do córrego do Limoeiro. Como o mesmo já foi construído, está sendo feito o aterro e as obras do subleito da pista. Terminada a subida do leito e a base, será feita a capa asfáltica. Em seguida, o local receberá canteiro central, calçadas para pedestres em ambos os lados e iluminação de LED por toda sua extensão.

“É uma obra importante, que vai proporcionar desenvolvimento para toda região leste e principalmente nas proximidades do aeroporto de Londrina, porque dará mais segurança aos motoristas e pedestres que passam por ali. Com elas, o Município de Londrina vai interligar vários bairros da zona leste, como os residenciais Verona, Veneza e Aragarça com o aeroporto e o Jardim Vale Verde e a Estrada do Limoeiro, por exemplo”, lembrou Verçosa.

Rotatória da Avenida Robert Koch

Ao mesmo tempo, o trecho 3 conta com a construção da rotatória na Avenida Robert Koch com a Rua Nereu Mendes, que começou na semana passada. Por isso, a Prefeitura de Londrina bloqueou o trânsito em um quarteirão, pegando as Ruas Ouadi José Nakhli e Nereu Mendes. O local receberá drenagem e captação de águas, iluminação de LED e calçada para pedestres. A estimativa é que leve cerca de 30 dias para ser finalizada a rotatória. Todas as informações sobre o desvio do trânsito no local estão disponíveis no site da Prefeitura (clique aqui para ver).

Assim, como o trecho anterior, o trecho 3 deve ser entregue no final de outubro deste ano, pela empresa maringaense Kapa Construções Eireli EPP, responsável pelas obras. Ao todo, a Prefeitura de Londrina está investindo R$ 19 milhões para realizar as obras do Arco Leste, somando os cinco trechos do projeto. O valor investido é proveniente de financiamento, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

