Trechos da Leste Oeste sofrem interdição neste sábado

Três cruzamentos estarão interditados durante o dia inteiro; expectativa é que os trabalhos terminem no final do dia

Os motoristas que trafegam pela Avenida Dom Geraldo Fernandes, mais conhecida como Avenida Leste Oeste, devem redobrar a atenção neste sábado (4). A partir das 8 horas, os técnicos estarão trabalhando na retirada das camadas do pavimento asfáltico com maquinários da avenida e, se tudo ocorrer dentro do planejado, a pista será liberada no final do dia.

Ao todo, estarão interditados os três cruzamentos. São eles: a ligação entre a Rua Mossoró até a Avenida Leste Oeste; a Rua Guaporé até a Avenida Leste Oeste e da Rua Bahia até a mesma avenida. Neles serão retirados cinco centímetros de asfalto, que possibilitarão a execução de uma nova camada de revestimento e a ligação com os trechos que já foram renovados. Isso permitirá que o pavimento fique o mais uniforme possível e garanta um tráfego mais suave e confortável para os motoristas e passageiros. Nesta avenida trafegam mais de 10 mil veículos por dia, estando entre eles os ônibus rápidos, carros e caminhões que favorecem o desgaste da pista.

Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), João Verçosa Silva, esta obra foi adiantada no cronograma de trabalho dos engenheiros, para aproveitar o período em que a população se encontra em isolamento social e trafega menos pela Leste Oeste. “Ali é uma via muito importante para nossa cidade, onde trafegam centenas de veículos por dia em direção à região central de Londrina. Antecipamos o cronograma de execução nesses trechos, justamente por estarmos em quarentena e aproveitarmos esse período com menos trânsito”, explicou o secretário municipal.

Se não chover e os trabalhos ocorrerem de acordo com o planejamento, na segunda-feira (6), será executado o cruzamento da Avenida Leste Oeste com a Avenida São Paulo, visto que as obras seguem sentido à Rua Mato Grosso.