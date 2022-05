Três residências da Cohab-LD estão disponíveis para recomercialização

Uma das casas fica no Conjunto Saltinho e será financiada por R$ 66,6 mil; demais moradias ficam nas cidades de Uraí e Colorado

A Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD) publicou, na segunda-feira (2), edital que disponibiliza três imóveis para recomercialização. Uma das residências fica em Londrina, avaliada em R$ 95.200,00; e as demais em Colorado e Iraí. Famílias com cadastro ativo na Cohab-LD podem manifestar interesse nesses imóveis em um prazo de até 15 dias corridos, ou seja, até dia 17 de maio.

Para a residência em Londrina, localizada no Conjunto Saltinho, há um desconto de 30% sobre o valor de avaliação. Isso significa que ela será recomercializada pelo valor de R$ 66.640 mil. Os interessados deverão comprovar renda familiar mínima de R$ 1.894,66, para arcar com o financiamento, cujas parcelas serão no montante de R$ 568,40.

O imóvel situado em Colorado está avaliado em R$ 52.613,23. Tem como requisito a renda familiar mínima de R$ 1.495,83; e as parcelas do imóvel serão de R$ 448,75. Por fim, a moradia na cidade de Uraí, avaliada em R$ 56.259,73, solicita aos interessados que comprovem renda familiar de, no mínimo, R$1.599,70, para arcar com as parcelas de R$ 479,91.

O presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido, explicou que somente a moradia de Londrina foi contemplada com o desconto de 30%, pois os demais tratam-se de imóveis sub-rogados.

Pessoas com cadastro na Cohab-LD devem se apresentar na sede da Companhia para manifestar formalmente o interesse em uma dessas residências. Na ocasião, é preciso ter em mãos cópias simples dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovação de estado civil atualizado; carteira de trabalho (CTPS) ou, se servidor público, portaria de nomeação; holerites dos três últimos meses; declaração de imposto de renda completa e com recibo de entrega; Certidão Negativa junto ao SERASA, incluindo consulta ao SCPC; Certidão Negativa Municipal expedida pela Prefeitura de Londrina.

Esses documentos devem ser entregues na seção de Atendimento da Cohab-LD, que fica na Rua Pernambuco, 1.002. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

