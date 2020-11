UBS Cabo Frio é entregue para a população após grande reforma

A unidade recebeu aparelhos de ar-condicionado, computadores, iluminação em LED, novos móveis e equipamentos, incluindo cadeiras odontológicas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) “Pe. Pedro Jorda”, do Cabo Frio/Imagawa, localizada na zona norte da cidade, foi inaugurada ontem (3), após passar por uma série de reformas para atender melhor a comunidade.

Fundada em 2004, a unidade passou somente por uma pequena reforma em 2014. Isso motivou a decisão da Prefeitura de incluí-la em seu itinerário de obras, com orçamento de R$157.125,94. A obra foi executada pela empresa Belga Latina Construções.

Durante os trabalhos, foram trocados pisos internos e externos, feita a substituição de vidros, pintura de paredes, revisão e recuperação das esquadrias metálicas, melhoria nas instalações hidráulicas e elétricas, revisão e recuperação da cobertura.

Houve ainda substituição dos rufos e calhas e acessibilidade, com rampas e banheiros adaptados para usuários com necessidades especiais. No entorno, a Sercomtel Iluminação instalou 13 refletores em LED e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) reforçou a sinalização viária.

A unidade também recebeu aparelhos de ar-condicionado, novos computadores, iluminação em LED, televisão, comunicação visual, além de novos móveis e equipamentos, como a instalação de duas novas cadeiras odontológicas.

Para o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, essas melhorias eram essenciais. “Ter ar-condicionado nas unidades de Saúde hoje é algo fundamental. Vivemos em um munícipio muito quente e é necessário manter o ambiente em temperatura amena, principalmente na sala de vacina e na farmácia. E além das melhorias na estrutura, a Prefeitura também tem investido na contratação de profissionais, no intuito de melhor atender a população”, salientou.

A coordenadora da UBS, Marília Sitta Leutti, enfatizou a importância da reforma para a população e para a equipe de servidores. “A reforma foi muito maior do que imaginávamos e, sem sombra de dúvidas, nossa qualidade de trabalho agora será muito superior. A equipe já é comprometida e agora, de casa nova, com a estrutura física completa, teremos nosso gás renovado. Para os pacientes, o conforto e acolhimento também melhorará, com certeza”, disse.

A aposentada Herminda Gualdeví, de 75 anos, é moradora do bairro e se deslocava até a UBS do Milton Gavetti para obter atendimento durante as obras. Segundo ela, foi uma alegria a reabertura da UBS. “A gente torceu muito por esse trabalho, pela mudança desse posto que ficou maravilhoso. Ficou tudo mais fácil, novo e espaçoso. Agradeço a toda a equipe da saúde, pois melhorou 100%”, comentou.

A UBS do Cabo Frio/Imagawa possui 498 m² de área construída e presta atendimento para mais de 15 bairros da região. A área de abrangência inclui o Jardim das Américas, Andes, Coliseu, Hirata, Imagawa, Itamaraty, Nova Olinda I, Honda I e II, Moradias Cabo Frio e Tibagi, Hilda Mandarino, Sílvio Bussadori, Residencial Itamaraty e Marajoara.

Esta é a 29ª unidade de saúde entregue dentro do programa de Reestruturação da Saúde da Prefeitura de Londrina, em execução desde 2017. Ao todo, já foram contempladas as Unidades Básicas de Saúde do Panissa, Pind, CSU, Vila Casoni, Ernani Moura Lima, Carnascialli, Jardim do Sol, Alvorada, Selva, Warta, Maria Cecília, Paiquerê, Piza, João Paz, Eldorado, Campos Verdes, Santiago, Patrimônio Três Bocas, Patrimônio Regina, Santa Rita, Jamile Dequech, Maravilha e Ideal.

O Programa incluiu também o CAPS Infantil, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Farmácia Municipal, Policlínica Municipal, e o Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Estão em execução as obras do Laboratório Municipal de Análises Clínicas (CENTROLAB), Maternidade Lucilla Ballalai, Pronto Atendimento do Jardim Leonor, nova sede do SAMU, e das Unidades Básicas de Lerrovile, Vila Brasil, Marabá, Vivi Xavier, São Luiz, mais a construção da UBS da Vila Fraternidade.

NCPML