UBS de Maravilha é ampliada e modernizada

Espaço dobrou de tamanho, dando mais conforto aos pacientes da zona rural e mais qualidade no ambiente de trabalho dos funcionários da saúde

O distrito de Maravilha, na zona rural de Londrina, recebeu mais um equipamento público que fará toda a diferença para os moradores locais. ontem (9), às 10 horas, a Prefeitura de Londrina entregou a estrutura ampliada e modernizada da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Justino Vieira. Com isso, o espaço voltou a funcionar em seu endereço de origem, que é na Rua Brasil, n.º 40, distrito de Maravilha, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16 horas. Essa é a 26ª Unidade Básica de Saúde que a Prefeitura de Londrina reforma, amplia ou reconstrói para melhor atender os usuários.

Desde quando foi construída, em 1978, a unidade do distrito recebeu apenas uma única benfeitoria, que foi a troca do piso. Com o decorrer do tempo, o espaço foi se deteriorando e ficando aquém da necessidade. Por isso, dos 213,11 metros quadrados de área construída, a Prefeitura de Londrina ampliou para 513,41 metros quadrados, ou seja, construiu mais 300 metros quadrados.

“Aqui, ela foi mais do que dobrada de tamanho comparando com a área inicial. São mais de 500 metros quadrados de construção e não é só reforma dessa estrutura física, mas são novos móveis e equipamentos modernos, para que os servidores tenham condição adequada para atender a população. É uma estrutura ampla e moderna para atender os moradores de Maravilha e para que os profissionais possam atuar da melhor forma possível”, disse o secretário de saúde, Felippe Machado.

Foram construídos dois novos consultórios de atendimento, uma sala para a coordenação, uma para reunião, uma para esterilização dos materiais, foi ampliado o consultório para vacinação, a farmácia e o consultório odontológico, além de ter sala para curativos, para almoxarifado, expurgo, banheiros para ambos os sexos e adaptados às pessoas deficientes, estacionamento para funcionários, pacientes e ambulâncias, lavanderia e cozinha. Além disso, todo o espaço recebeu a troca de vidros, de piso, de telhado, novas instalações hidráulica e elétrica, e foi pintado interna e externamente.

“Agora temos aparelhos de ar condicionado na sala das vacina, na farmácia e no consultório de odontologia, que permitem manter os insumos e medicamentos armazenados corretamente e tudo está muito diferente. Melhorou muito o espaço para trabalharmos e atendermos a população. Agora, o atendimento de enfermagem e de fisioterapia, por exemplo, têm uma sala própria e podemos dar mais conforto para os pacientes”, explicou a coordenadora da UBS, Thaís Rodrigues.

A Unidade de Saúde de Maravilha atende aos 1.290 habitantes do distrito. Ao todo, são 10 profissionais alocados nessa unidade, entre o médico clínico-geral, enfermeira, auxiliares de enfermagem, fisioterapeuta, dentista, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de serviços gerais. Segundo a moradora do distrito há mais de 40 anos, dona Maria da Luz Caetano Lima, essa é a primeira vez que o distrito recebe uma unidade de saúde tão ampla e completa. “É a primeira vez que temos um posto de saúde como esse. O outro era pequeno, não tinha lugar ‘pro’ povo ficar sentado, ficava todo mundo amontoado, e o espaço do atendimento também era bem pequenininho. Agora, mudou bastante aqui o nosso distrito, arrumou a praça, pintou tudo bem bonitinho, colocou iluminação boa e tem asfalto”, contou a moradora.

Na UBS do Maravilha, a população encontra auxílio para as demandas espontâneas, vacinas, curativos, inalação, testes rápidos, assim como para as consultas agendadas, atendimento odontológico e de fisioterapia, realização de exames preventivos; cuidados com a saúde da mulher e da criança, entrega de medicamentos, visitas domiciliares, entre outros procedimentos. A moradora Viviane de Oliveira Santos explicou que, com a ampliação, o local ficou mais confortável para todos. “Ficou bem maior do que era antes, com muitas salas e mais espaçoso também. Antes o piso era ruim, tinha vazamento e não lugar para todo mundo. Agora, tem mais conforto e é mais seguro”, frisou.

A responsável pela obra foi a Construtora DJ LTDA, que recebeu quase R$ 450 mil para executar os trabalhos estruturais. No período da ampliação, os pacientes continuaram com atendimento, no espaço da Escola Municipal Professora Corina Mantovan Okano, emprestado pela Secretaria de Educação para a saúde.

Outras melhorias

Além da estrutura inteiramente reformada da UBS, os moradores de Maravilha já haviam recebido, no ano passado, a reforma da praça central do distrito; a instalação de uma academia ar ao livre e de um parque infantil; a reforça das calçadas com rampas para acessibilidade; a substituição dos antigos postes de iluminação pública por novas luminárias de LED, que têm um raio de iluminação maior e mais eficiente.

NCPML