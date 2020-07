UBS do Jardim Eldorado é revitalizada

A unidade, que estava em obras desde janeiro, atende cerca de 10 mil moradores da região leste

O prefeito Marcelo Belinati e o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, visitaram, na quinta-feira (2), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Eldorado, que foi reaberta para atender a população após receber ampla reforma. O equipamento público, reformado pela última vez em 2010, passou por processo de revitalização completa em seu espaço físico, contando ainda com novo mobiliário e equipamentos. Com mais esta entrega, agora são 18 UBSs já totalmente reformadas pela atual administração.

As obras, iniciadas em janeiro deste ano, contemplaram a renovação do prédio da UBS, desde a área externa, com pintura de calçadas e muros, troca de telhado, portão, grades e portas, até toda a parte interna da UBS. As intervenções incluem a recuperação dos ambientes de atendimento, substituição de vidros, portas, instalações elétricas e hidráulicas, novas louças sanitárias, entre outros.

Também foi promovida a readequação das salas, o que permitiu a ampliação do número de consultórios para três, ao todo. Houve instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de vacina, farmácia e odontologia, instaladas grades de proteção em todas as janelas, móveis novos e adaptados em todas as salas e ambientes, assim como novos computadores.

Após conhecer todas as áreas da UBS, o prefeito afirmou que a obra proporciona mais qualidade de atendimento e conforto à população, além de melhores condições aos servidores e funcionários. “Trata-se de mais um trabalho que integra a reestruturação da saúde municipal de Londrina, com proporção nunca vista antes. Cada unidade está sendo contemplada com aparelhos modernos, equipamentos e móveis novos, e o tratamento que merece para poderem oferecer serviços da melhor qualidade aos usuários. Ainda temos a fase final da reconstrução do prédio do Pronto Atendimento Infantil (PAI) e a ampla reforma da Maternidade Municipal, e hoje não faltam mais medicamentos na rede básica”, destacou.

Marcelo ainda disse que o pacote de reformas nas unidades da rede básica de Londrina reforçam o compromisso da gestão municipal em promover investimentos na área da saúde, aprimorando os atendimentos aos pacientes. “Nosso objetivo é reformular o funcionamento da saúde na cidade. Foram entregues 18 UBSs reformadas por completo e muito mais está sendo feito. As equipes das unidades, de forma geral, estão de parabéns e devem ser sempre valorizadas. Neste período de pandemia, a comunidade vem entendendo ainda melhor a importância do papel e função dessas pessoas”, ressaltou.

Durante a visita, Felippe Machado informou que outras 20 UBSs estão sendo reformadas neste momento, e mais 15 estão com projetos em fase final de elaboração para terem suas reformas iniciadas neste segundo semestre de 2020. A UBS Fraternidade, uma das primeiras e mais tradicionais do município, está sendo completamente renovada, e a do Santa Rita já está na fase de adequação de mobiliários. “As estruturas das nossas unidades básicas estavam deterioradas e muitas vezes complicavam o trabalho dos profissionais. Agora, estamos entregando ambientes mais adequados, organizados e equipados para maior conforto dos pacientes”, destacou.

Já a coordenadora da UBS Eldorado, Daniele Dória de Faria, enfatizou que a revitalização tornou a unidade um novo ambiente de acolhimento e tratamento ainda mais humanizado aos pacientes. “Dentre as diversas melhorias em todo o prédio, o local hoje oferece mais acessibilidade a quem necessita, com adequação na área de espera, atendimento e salas, bem como mais organização e conforto ao público em geral”, disse.

Abrangência

Situada na Rua Tertuliano, 800, a UBS do Eldorado atende uma população de, aproximadamente, 10 mil pessoas. O prédio foi inaugurado há 40 anos, com 124,82m² de área construída, e tinha recebido sua última reforma e ampliação em 2010. O espaço oferece serviços de clínica geral, odontologia, pediatria, vacinas, curativos, inalação, farmácia, programa Saúde da Família, entre outros.

A UBS do Eldorado é responsável pelo atendimento da população residente nos jardins Albatroz, Califórnia, Dom Pedro I, Eldorado, Kobayashi, Miriam, Novo Aeroporto, OK, Santos Dumont, Caravelle 1 e 2, Dom Pedro II, Parque Novo Aeroporto, Conjuntos Habitacionais Morar Melhor e Nova Conquista, e Bairro Aeroporto.

PAI e Maternidade

O secretário Felippe Machado ainda reforçou que a construção do novo PAI deve ter as obras de estrutura física finalizadas até o final de agosto deste ano. Após a conclusão dessa etapa, as equipes irão trabalhar nas intervenções para adequação de novos equipamentos, móveis e arranjos finais. “É uma obra muito importante que devolverá este espaço de referência em atendimento às crianças para a comunidade. Já a Maternidade, que, além de totalmente renovada, também está sendo ampliada em 1.000 m2, tem previsão para dezembro deste ano.