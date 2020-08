UBS do Jardim Santiago é entregue revitalizada e climatizada

Ação faz parte do Programa Municipal de Reestruturação da Saúde Pública Municipal, que está levando melhorias para toda a cidade

Mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi entregue totalmente revitalizada pela Prefeitura de Londrina, proporcionando mais conforto e um ambiente mais acolhedor para os servidores e população. Trata-se da unidade Dr. Edgar Bezerra Valente, localizada na Rua Aracy Soares dos Santos, 100, Jardim Santiago. A reabertura do atendimento ao público foi realizada ontem (4).

A unidade, que atende cerca de 20 mil pessoas, recebeu intervenções na alvenaria, revestimentos, esquadrias, pintura, nova comunicação visual, instalações elétricas e hidráulicas, revisão do telhado, instalação de parede de gesso acartonado, adequações na acessibilidade, entre outras. A prefeitura também entrega a UBS com novos móveis e equipamentos, como aparelhos de ar-condicionado. Foram investidos R$ 212.053,73 e a empresa responsável pelas obras, vencedora do processo licitatório, é a Rezende Construções Civis.

A UBS do Jardim Santiago foi implantada em 1986, reinaugurada com uma nova unidade em 2004 e passou por uma última reforma em 2014. Com área total construída de 498 metros quadrados, a unidade oferece atendimentos de enfermagem, clínica médica, ginecologia, pediatria, odontologia infanto-juvenil e para gestantes, e conta com uma equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).

Atende moradores de diversos bairros, como: Jardins Barcelona, Ana Terra, Império do Sol, Maria do Carmo, Maria Lúcia, Mônaco, Noroeste, Nova Londrina, Nova Olinda, Portal dos Ramos, San Martins, San Thomas, Santa Madalena, Santiago 1 e 2, Santo André, Parque Industrial Cacique, Conjuntos Habitacionais Jacutinga, Conjuntos Residenciais Santa Rita 3, 4, 5 e 6, mais o Cilo 3 e Perobinha.

O secretário da pasta, Felippe Machado, disse que a UBS do Santiago realiza de 200 a 300 atendimentos por dia, entre consultas médicas, sessões de fisioterapia, dispensação de medicamentos, puericultura, pré-natal, entre outros. “Com estas melhorias, todo este trabalho poderá ser feito em um ambiente mais acolhedor e confortável, como a população e servidores merecem”, afirmou.

Reestruturação

O prefeito Marcelo Belinati destacou que a UBS atende uma população grande e, além da reforma, foi entregue com mobiliário e equipamentos novos, para bem atender a população e servidores. Ele lembrou que a revitalização integra o Programa Municipal de Reestruturação da Saúde Pública Municipal, implantado desde o início de sua gestão.

Essa é a 20ª unidade entregue totalmente revitalizada e mobiliada por esta administração, além de outras 13 que estão em reforma e três em construção. Dentre as obras, destacam-se a reconstrução do Pronto Atendimento Infantil (PAI), reconstrução e ampliação da Maternidade Municipal e construção da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Além disso, a prefeitura estima iniciar a reforma de outras 10 unidades de saúde, no segundo semestre de 2020.

