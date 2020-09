UBS Jamile Dequech reabre após revitalização completa

Local recebeu novos equipamentos, mobiliário e sistema eletrônico de prontuários; também foram feitas diversas melhorias estruturais nas áreas interna e externa

Os moradores do Conjunto Jamile Dequech e bairros vizinhos, na região sul da cidade, agora contam com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) totalmente renovada para atendê-los, após a ampla reforma que a Prefeitura de Londrina realizou neste espaço. Ontem (14), o Centro Municipal de Saúde João Turetta, UBS do Jamile Dequech, reabriu as portas ao público. A unidade, inaugurada em 2012, nunca havia passado por uma reforma significativa desde então.

Ao todo, o Município investiu R$ 83.347,07 para promover os trabalhos. A revitalização foi completa e incluiu uma série de melhorias e readequações para aprimorar os serviços prestados à população. Com 300m² de área total, o espaço, localizado na Rua Dr. Gilney Carneiro Leal, 230, ganhou novos equipamentos e mobiliários, pintura geral nas áreas interna e externa, adaptação com acessibilidade nos banheiros, entrada e recepção, além de instalação de ar-condicionado nas salas de farmácia, odontologia e vacina, tornando os ambientes mais confortáveis e adequados para os atendimentos. Também foram feitos reparos e pintura no telhado, que antes sofria com infiltrações.

Após readaptação para otimizar o uso da área interna, a unidade criou um novo consultório, agora totalizando três, e a farmácia também passa a funcionar em uma sala mais ampla. Foram feitas melhorias nos pisos interno e externo, calçadas e acesso, bem como revisão e aprimoramento da parte elétrica e hidráulica, recuperação das esquadrias metálicas, substituição de vidros, instalação de novos gradis nas janelas, para aumentar a segurança, troca de rufos e calhas.

Além disso, uma nova rede de informática foi instalada e, a partir de agora, os prontuários deixam de ser físicos e funcionarão totalmente por meio de sistema eletrônico integrado, facilitando toda a comunicação entre as equipes de recepção, enfermagem e médica. A comunicação visual também foi renovada, com sinalização mais clara e eficaz dentro e fora da UBS, incluindo o estacionamento, com demarcações para cadeirantes, idosos e ambulâncias. A parte externa está melhor iluminada, após a instalação de sistema moderno com lâmpadas LED, e mais arborizada, tendo recebido plantio de árvores no entorno.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou que esta é a 22ª unidade entregue totalmente reformada pela atual administração, contando também com mobiliários e equipamentos novos, além de recursos humanos. “Esta UBS já está sendo reaberta com o Prontuário Eletrônico, para que ele possa ser integrado com toda a Rede de Saúde do Município, o que significa um avanço para o processo de trabalho dos servidores, garantindo mais qualidade, agilidade e confiabilidade nos dados”, afirmou.

Machado completou que a conquista só foi possível graças aos investimentos realizados em toda a infraestrutura. “Desde 2017 foram adquiridos mais de 2 mil computadores que estão sendo instalados em todas as unidades básicas de saúde, para que pudéssemos implantar o Prontuário Eletrônico. Todas as unidades que estão sendo reinauguradas já contam com esse benefício. A UBS do Jamile Dequech é um importante aparelhamento de saúde para a região sul, realiza atendimentos em diversas áreas, como puericultura, pré-natal, dispensação de medicamentos, entre outros, possui médico de família todos os dias para atender a população e agora, com a reforma, os servidores poderão atender a população de forma ainda mais adequada, haja vista toda essa estrutura que está sendo disponibilizada”, frisou.

De acordo com Luciana do Carmo, gerente da Regional Sul, da Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS), a UBS Jamile Dequech, que atende uma média diária de 120 a 150 pessoas por dia, reabre de forma muito diferente do que era antes, trazendo mais conforto e segurança aos pacientes e equipes de trabalho. “Além de receber novos equipamentos e mobiliários, foi possível melhorar o ambiente interno criando mais um consultório e ampliando a farmácia, além de toda a acessibilidade e nova comunicação visual. São muitos os benefícios desta revitalização. A renovação do sistema de informática tornará os prontuários muito mais práticos e ágeis e a UBS está agora de cara nova, muito mais acessível e adequada para atender o público da região sul”, destacou.

A responsável pelas obras de reforma da unidade foi a empresa Reconstrul Construções Civis LTDA, contratada por meio de processo licitatório. A UBS Jamile Dequech funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Outras melhorias

No local, a prefeitura, por meio da Sercomtel Iluminação, implantou 17 luminárias LED no entorno de todo o complexo que circunda a UBS, envolvendo as ruas Miguel Angel Espinosa, Sílvio Carlos Silva, José Mauro Orceli e Doutor Gilnei Carneiro Leal. Os serviços foram realizados em janeiro e envolveram a modernização de toda a iluminação pública do Jamile Dequech, que recebeu um total de 217 unidades LED, que são mais eficientes e econômicas. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização ( CMTU) fez a sinalização viária em todo o entorno.

Reformas

Além da entrega da UBS Jamile Dequech, outras oito unidades básicas passam por obras de reforma neste momento, em diferentes regiões e distritos. São elas: UBSs do Jardim Ideal, da Vila Brasil, Marabá, Vivi Xavier, Cabo Frio, Lerroville, São Luiz e Maravilha, que também está sendo ampliada. Todos estes trabalhos integram o Programa de Reestruturação na Saúde que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura, desde 2017.

Renan Oliveira e Dayane Albuquerque/NCPML