UEL lança concurso para escolha do selo comemorativo de 50 anos

Concurso é aberto à comunidade, interna e externa, e vai selecionar o selo que será utilizado em todos os materiais institucionais da Universidade. Inscrições abrem dia 1º de julho e vão até 2 de agosto.

Às vésperas de completar 50 anos de reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC) – 7 de outubro de 1971 – a Universidade Estadual de Londrina (UEL) lança um concurso para a escolha do Selo Comemorativo de 50 Anos, que será utilizado entre 2021 e 2022. O concurso, aberto a toda a comunidade, interna e externa, vai selecionar o selo que será utilizado em todos os materiais institucionais da universidade, desde site, papéis timbrados, folders, cartazes e e-books.

As inscrições para o concurso começam no dia 1º de julho e vão até 2 de agosto, através do e-mail comunica@uel.br. O assunto do e-mail enviado deve ser “Selo 50 Anos”. Os resultados serão divulgados em 12 de agosto, no site O Perobal, e a entrega dos prêmios e certificados será no dia 7 de outubro. O vencedor do concurso, que pode ser uma equipe de até cinco pessoas ou um só integrante, vai receber um kit de papelaria da UEL, além de troféu e certificado.

A proposta deve levar em consideração os atributos e valores da universidade, uma entidade pública, gratuita e que tem a missão de levar desenvolvimento e transformação social, política, econômica e cultural para Londrina e o Paraná, com plena autonomia didático-científica.

A proposição de selo deve ser enviada em três versões: multicolorida, monocromática (em tons de cinza) e preto e branco. Todas devem ter 20×20 centímetros e 150 dpi. As ideias enviadas devem ser 100% originais e inéditas.

O concurso permite que os participantes entrem com recurso, com prazo de até cinco dias após a divulgação do resultado final. A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual totalmente cedida à universidade, de acordo com o Termo de Cessão de Direitos Intelectuais anexo no edital.

Comissão julgadora

O reitor da UEL, Sérgio Carvalho, escolheu uma comissão julgadora de cinco integrantes para avaliar as propostas: um representante da Diretoria Gráfica; um representante da Reitoria; um docente do Departamento de Design; uma servidora da área de Design; e um representante estudantil. Os critérios utilizados serão originalidade e autenticidade (peso 1), comunicabilidade (peso 1) e harmonia estética (peso 2). A autoria das propostas permanece anônima para os jurados.

Uma das juradas, a professora do Departamento de Design Gráfico e diretora da Gráfica da UEL, Camila Doubek, espera receber propostas que representem o espírito da universidade, que sejam harmônicas esteticamente. “Por ser um concurso aberto à comunidade externa também, devemos receber muitas tipologias de selos, o que é bastante rico. Será um reflexo de como as pessoas enxergam a UEL”, comenta.

45 anos

Em 2016, a UEL promoveu um concurso para a escolha do Selo de 45 Anos da instituição. Na ocasião, seis propostas de selo comemorativo foram desenvolvidas por estudantes do 2º ano do Curso de Design Gráfico. Elas ficaram expostas no Restaurante Universitário (RU) para apreciação dos estudantes e servidores. A proposta da produção do selo veio da Coordenadoria de Comunicação (COM) e o desenvolvimento das propostas foi coordenado pela professora do Departamento de Design Gráfico Cibele Sitta.

A proposta vencedora foi desenvolvida pelos estudantes Rafael Salvi, Guilherme Lopes e Antoine Issa Haswany. O selo escolhido trazia uma folha de louro com marca d’água e perobas ao fundo, com o número “45” à frente. Na votação final, obteve 1.057 dos 3.395 votos totais.

Mais informações podem ser obtidas no Edital/UEL 50 ANOS de lançamento do concurso.

AEN