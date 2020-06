UEL vai contratar 190 profissionais de saúde

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até 29 de junho, somente pela internet.

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abriu inscrições para profissionais interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado (PSS), para contratação temporária de 190 agentes universitários - níveis superior e médio - que irão atuar na unidade de retaguarda para pacientes com coronavírus, no Hospital Universitário (HU/UEL).

As inscrições podem ser feitas até 29 de junho, somente via internet - INSCRIÇÕES/AQUI.

Não será cobrada taxa de inscrição. O Edital completo com todas os requisitos necessários, carga horária e valores pode ser acessado no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL - Edital PRORH- PSS/019/2020.

De acordo com as normas divulgadas no edital, a seleção será feita por meio de Prova de Títulos, de caráter classificatório. Os salários variam de acordo com a função, carga horária, com direito inclusive a pagamento de Gratificação. A classificação final do PSS está prevista para ser divulgada no dia 6 de julho, com a lista completa dos profissionais selecionados.

A expectativa é de que os novos contratados possam iniciar as atividades a partir da segunda quinzena de julho, após entrega de documentação e realização de exames pré-admissionais.

A contratação ocorrerá em Regime Especial, de acordo com a autorização do Governo do Paraná, com prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período.

CARGOS - O PSS prevê a contratação de agente universitário de nível superior e médio, nas seguintes funções e áreas de atuação: Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico, Farmacêutico/Diagnóstico Molecular, Fisioterapeuta, Médico/Clínico, Médico/Intensivista (adulto), Médico/Intensivista (adulto rotineiro), Médico/Neonatologia, Médico/Pediatria, Médico/Intensivista Pediátrico, Médico/Infectologia Adulto, Médico/Pneumologista, Nutricionista e Psicólogo; Técnico-administrativo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório/Análises Clínicas e Técnico em Radiologia.

O PSS é conduzido pela equipe da Cops, juntamente com a Pró-Reitoria de Recursos Humanos, considerando exigências e trâmites previstos na legislação vigente e o caráter emergencial para atendimento dos pacientes da Covid-19.

AEN