Uma noite de festa, comemoração e emoção: “O Garcia merece”

Cerca de 200 pessoas comemoraram com o ídolo Carlos Alberto Garcia a homenagem de Cidadão Honorário do Paraná entregue pelo deputado estadual Tercilio Turini em nome da Assembleia Legislativa. Familiares, ex-jogadores do Tubarão, amigos, torcedores e lideranças políticas da região prestigiaram a sessão solene no auditório do Iapar em Londrina, na sexta-feira passada 29/04.

Momentos de emoção, alegria e muita confraternização garantiram o clima festivo. O ex-jogador do Londrina Esporte Clube e hoje empresário agradeceu pela honraria e animou o evento com toda simpatia, lembrando passagens de sua carreira no futebol e na vida. No final da cerimônia, juntou netos e convidados para mandar beijinhos aos presentes, repetindo o gesto que simbolizou a sua paixão pelo LEC e pela torcida. Os gols decisivos em diversos momentos do time e o carisma renderam ao ídolo a marca de "O Bem Amado".

"O Garcia é uma pessoa muita querida, tem uma trajetória de superação de desafios e conquistas, já proporcionou grandes momentos de felicidade no futebol e no relacionamento com todos", comentou Tercilio Turini, autor da lei que concedeu o título ao ex-jogador e craque do Londrina, em parceria com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.

Turini disse que desde que ele e Romanelli apresentaram o projeto na Assembleia, o que mais ouviu foi: - O Garcia merece!

O deputado Romanelli não pode participar mas enviou cumprimentos e destacou a admiração pelo homenageado. Além do deputado Tercilio Turini e Carlos Alberto Garcia, compuseram a mesa o vice-prefeito de Londrina João Mendonça e o presidente do LEC, Felipe Prochet. O prefeito de Jaguapitã Gerson Marcarto, vereador londrinense Beto Cambará, o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, o ex-prefeito de Cambé João Pavinato, o ex-prefeito de Ibiporã Nado Ribeirete e outras lideranças políticas também prestigiaram.

- Garcia, filhos, netos e convidados no gesto que simbolizou o ídolo como "O Bem Amado": o beijinho

- Assessor da Casa Civil Tadeu Costa, deputado Tercilio Turini, cirurgião cardíaco Francisco Gregori e Garcia

- Chefe regional da Paraná Esportes Mazinho, ex-árbitro de futebol Afonso Vitor de Oliveira, deputado Tercilio Turini e coordenador de esportes de alto rendimento Vitor Martinez