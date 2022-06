UniCesumar de Londrina oferece serviços gratuitos nas áreas jurídicas, de saúde e contábeis

Os atendimentos serão realizados neste sábado (11) na Escola Municipal Maria Cândida Peixoto (Rua Adelina Miola Lopes, 255 - Jardim Santa Fé), das 8h às 12h

A UniCesumar de Londrina oferece neste sábado (11) serviços gratuitos de orientação jurídica, saúde bucal, aferição de pressão, teste de glicemia, elaboração de currículos, orientação nutricional e atividades lúdicas para crianças. Além de vacinação contra a influenza para maiores de 6 meses, em parceria com a Secretaria de Saúde de Londrina.

A ação faz parte dos projetos “Justiça Mais Perto de Você” e UniCidadão e terá a participação de alunos e professores dos cursos de Direito, Odontologia, Biomedicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Nutrição e Ciências Contábeis. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h, na Escola Municipal Maria Cândida Peixoto.

No âmbito jurídico, as orientações e encaminhamentos serão voltados para as áreas de Direito Civil, Direito de Família e Direito Empresarial, em particular daquelas questões que tiveram grande repercussão durante a pandemia da covid -19.

Para o diretor do campus de Londrina, Carlos Henrique Vici, ação promove a interação entre os estudantes e a comunidade. “É uma oportunidade de o acadêmico desenvolver as competências e colocar em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula. Em contrapartida, oferecemos à comunidade serviços especializados que podem auxiliar em suas demandas”, afirma.