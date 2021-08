​​​​​​​Unicred recebe parceiros na nova agência conceito, em Londrina

Cooperativa de crédito amplia a presença e fortalece parcerias no norte paranaense

Com mais de 240 mil cooperados em todo o país, o Sistema Unicred inaugurou nova agência em Londrina. Localizada na Avenida Bandeirantes, 500, Loja 01, a unidade oferece o conceito de instituição financeira premium presente em 15 estados brasileiros, com alta tecnologia agregada à prestação dos serviços e consultoria financeira personalizada.

Respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19, amanhã, 31 de agosto, às 18h, os executivos da Unicred Londrina, vão receber representantes do Sebrae, da Garantinorte, da ISCAL – Irmandade Santa Casa de Londrina, da SALUS - Saúde Londrina União Setorial, da AONP - Associação Odontológica do Norte do Paraná, do Hospital Evangélico de Londrina e da ACIL - Associação Comercial e Industrial de Londrina, para fortalecer o relacionamento com as entidades e entender as demandas específicas da população Londrinense, para uma excelência no atendimento.

No Paraná, a Unicred já está presente em 11 cidades e a previsão é a abertura de mais 3 agências no estado até o final de 2021. “Estamos felizes pela oportunidade de estender aos cooperados de Londrina e região a solidez e o selo de qualidade do Sistema Unicred, além de contribuir com o desenvolvimento regional, gerando oportunidades e reinvestindo localmente os resultados da união que só o cooperativismo traz”, destaca Agnaldo Leandro Ábila, diretor-executivo da Unicred Vale Europeu, a singular responsável pela nova agência. “Nosso propósito vai muito além de ofertar soluções financeiras: queremos contribuir com a prosperidade dos cooperados e comunidade”, enfatiza.

O projeto estrutural da agência possui mais de 300 m² e é voltado para a inovação no relacionamento entre a instituição e os cooperados, com espaços de convivência e salas de reuniões modernas e tecnológicas. Para complementar o atendimento presencial na agência, a Unicred disponibiliza aos cooperados plataformas de atendimento digital com múltiplas opções para agilizar o serviço. Uma delas, é a Central de Relacionamento, que atende 24 horas por dia, 7 dias na semana, através do chat no App Unicred Mobile ou no telefone/WhatsApp 0800 200 7302.

Sistema Unicred

O Sistema Unicred conta hoje com mais de 240 mil cooperados, 34 cooperativas de crédito, mais de 290 unidades de negócios em 15 estados brasileiros e quase R$ 17 bilhões de ativos totais.

Com origem na área da saúde e hoje aberto a todos os ramos profissionais, foi criado há 32 anos para prestar atendimento qualificado com assessoria financeira e preços justos.

Mais informações: https://www.unicred.com.br/valeeuropeu/home