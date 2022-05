Unidades escolares da rede municipal recebem kits de primeiros socorros

Todas as escolas, CMEIs e CEIs conveniados vão receber o kit contendo materiais básicos para pequenos atendimentos de emergência

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciou a entrega de kits de primeiros socorros para as unidades escolares municipais. Todas as escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) conveniados vão receber o item. Ao todo, serão 179 unidades contempladas.

Cada kit contém insumos e materiais básicos para realizar os primeiros socorros, incluindo a maleta, termômetro, gazes, luvas, curativos, álcool 70%, entre outros itens. O custo de cada kit foi de R$ 169,66, resultando em um investimento de aproximadamente R$ 30 mil em recursos municipais. Grande parte das escolas e centros de educação já receberam o material e a previsão é que, até o final de maio, todas as unidades sejam contempladas.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, lembra que que a SME, em parceria com a Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), realiza formação de brigadistas escolares, que leva conhecimentos sobre prevenção e combate a incêndios para professores, diretores e coordenadores de unidades escolares municipais. “O kit de primeiros socorros possibilita os primeiros cuidados em caso de incidentes com os alunos ou colaboradores. A entrega destes kits é uma forma de lembrar dos cuidados essenciais que temos que ter com os alunos, todos os dias”, apontou.

O curso de brigadistas escolares foi aprimorado em 2019 e hoje conta com 32 horas, sendo 16 teóricas e 16 práticas, de primeiros socorros, teoria do fogo e simulação de rota de fuga na própria escola, onde é feito um simulado de fuga. Somente no ano de 2021, foram capacitados 900 brigadistas escolares na rede municipal de ensino.

A gerente de Formação Continuada da SME, Viviane Barbosa Perez, disse que a entrega dos kits atende a Lei Municipal nº 12.853/2019, que determina a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar em todo o Município de Londrina. A legislação também estabelece, às escolas e profissionais participantes dos treinamentos, a adoção do Selo Lucas Begalli Zamora, garantindo a sua adequação ao programa previsto na lei. Também coaduna com a Norma Regulamentadora n° 23, do Ministério do Trabalho, e da Norma de Procedimento Técnico (NPT) 017, do Corpo de Bombeiros do Paraná.

