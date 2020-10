Unimed Londrina abre inscrições para curso gratuito de Cuidadores de Idosos

Iniciativa visa a capacitar quem está em busca de novas oportunidades de trabalho

A Unimed Londrina está com inscrições abertas para o curso on-line “Cuidadores de Idosos”. A atividade é voltada para a comunidade externa e tem como objetivo proporcionar formação para pessoas que já lidam com alguém que necessita de cuidados especiais, além de oferecer capacitação para quem esteja em busca de novas oportunidades de trabalho. O curso será ofertado gratuitamente e o interessado em uma vaga deve se inscrever no link https://forms.gle/9s1fxtvEdS1z79wq7.

A seleção dos candidatos inscritos será feita com base em alguns critérios, segundo a gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti. Para poder participar do curso, o estudante deverá atender os seguintes requisitos:

- Ter o Ensino Médio completo;

- Ter mais de 18 anos de idade;

- Já exercer a função de cuidador, sem capacitação;

- Ter renda familiar de no máximo três salários mínimos;

- Estar desempregado.

Fabianne observa que o curso on-line é ofertado pela Faculdade Unimed, que disponibilizará as aulas em sua plataforma na internet. “Por ser um curso virtual, as vídeo-aulas ficarão disponíveis para que a pessoa estabeleça sua própria rotina de atividades”, comenta.

Mas ela salienta que o aluno tem o prazo máximo de 30 dias para concluir o curso, a partir da data de sua matrícula. A carga horária da atividade formativa é de 81 horas/aula.

As aulas serão ministradas por profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, psicólogos, e assistentes sociais da Faculdade Unimed.

O curso será dividido em diferentes módulos, que abordarão assuntos como “Envelhecimento e Saúde”, “Fisiologia do Envelhecimento”, “Legislação e Modalidades de Atendimento ao Idoso”, “Sinais de Alerta e Principais Urgências”, “Doenças Mais Comuns”, entre outras.

Asimp/Unimed