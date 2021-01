Unimed Londrina beneficia 156 mil pessoas com ações sociais em 2020

Cooperativismo ajudou comunidade e instituições de Londrina e região

A busca pelo desenvolvimento sustentável faz parte da filosofia e princípios cooperativistas e a Unimed Londrina realizou várias ações para garanti-lo em 2020. “Tivemos a felicidade, mesmo em um ano atípico, de promover grandes entregas para a comunidade”, comemora a gerente de Sustentabilidade da cooperativa médica, Fabianne Piojetti.

Entre janeiro e dezembro de 2020, foram realizadas ações de inclusão social, preservação e conservação do meio ambiente e valorização da cultura local. Nesse período, as iniciativas beneficiaram cerca de 156 mil pessoas de Londrina e região e contaram com a participação de 312 voluntários, entre médicos cooperados e colaboradores da Unimed Londrina.

Entre as ações que se destacaram está o “Eu Ajudo na Lata”. A oitava edição da campanha converteu 1.217 kg de alumínio arrecadados em 26 cadeiras de rodas para seis instituições beneficentes e três Secretarias Municipais de Educação (Londrina, Ibiporã e Porecatu).

Outra iniciativa importante foi a campanha de arrecadação de alimentos que arrecadou mais de sete toneladas (7.381 kg). Grande parte deste montante foi proveniente da Corrida Virtual Unimed Inspira que doou 1 kg de alimento para cada um dos sete mil quilômetros percorridos pelos participantes.

Além de alimentos, a Cooperativa também arrecadou livros (946), cobertores (247), fraldas (3.556), presentes de Natal para idosos e crianças (123) e máscaras de tecido (2.760). E em prol do Hospital Universitário de Londrina (HU), mobilizou 67 voluntários com a campanha de doação de sangue e doou 351 frascos de vidro para o Banco de Leite do hospital.

O público infanto-juvenil também foi valorizado no tradicional Concurso de Desenhos. A atividade abordou o tema “meio ambiente e cooperativismo” e contou com a participação de 894 alunos de 16 escolas municipais de Londrina. Outra ação foi a entrega de kits de higiene bucal para os 315 estudantes da E. M. Professora Vilma Rodrigues Romero, de Londrina. Ao todo foram entregues três kits para cada aluno.

A comunidade também foi atendida por meio do curso de Atendentes na Área da Saúde e palestras gratuitas. Na primeira, 21 estudantes receberam a capacitação e tiveram seus currículos divulgados para cooperados e prestadores realizarem contratações. No segundo, 177 pessoas assistiram às palestras ministradas por cooperados e colaboradores da cooperativa. “Praticar o bem e mobilizar pessoas para promover ações sociais traz um sentimento de satisfação imensurável”, conclui Fabianne.