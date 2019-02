Unimed Londrina distribuirá protetores solares de graça no Lago Igapó neste domingo

Em virtude do Calendário da Saúde 2019, iniciativa visa a discutir o combate ao câncer de pele

Neste mês de fevereiro do Calendário da Saúde 2019, a Unimed Londrina discute com clientes, médicos cooperados, secretárias, funcionários e comunidade em geral a importância do combate ao câncer. Para isso, a operadora de planos de saúde desenvolve inúmeras ações. Uma delas é a distribuição gratuita de mini protetores solares no Lago Igapó. A iniciativa será neste domingo, dia 24, a partir das 15h, próximo à rotatória da Av. Ayrton Senna. O objetivo da ação é conscientizar as pessoas sobre os cuidados com o câncer de pele, um dos mais recorrentes no país.

Neste evento, além da entrega de protetores solares, haverá uma tenda da Unimed com distribuição de água e frutas, aferição de pressão realizada pela equipe de Promoção de Saúde da operadora e orientações de combate à doença, por meio de materiais gráficos (cartazes, banners e folders) disponibilizados no local.

“Pensamos neste evento como uma forma de mostrar as inúmeras maneiras de prevenção ao câncer. Nesta ação, a Unimed dá destaque à importância do cuidado diário com a pele, já que o câncer nesta região do corpo é um dos mais frequentes no país”, afirma Dayane Santana, gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Londrina.

Érico Zanini, gerente de Promoção de Saúde da Cooperativa, ressalta a necessidade de falar sobre o tema com a comunidade. “É essencial debatermos este assunto. Devemos incentivar as pessoas para que façam consultas e exames preventivos, pois o câncer, quando identificado em estagio inicial, aumenta, consideravelmente, a possibilidade de cura”, alerta.