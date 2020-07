Unimed Londrina entrega kit de higiene bucal gratuito para estudantes de escola pública

Projeto Saúde Bucal aproveitou a data de entrega de material didático feita pela instituição para distribuir kit e folder informativo ensinando a escovar os dentes

Com as escolas fechadas por conta do novo coronavírus, o projeto Saúde Bucal, do Instituto de Responsabilidade Social da Unimed Londrina, precisou adaptar sua dinâmica para atender os estudantes do ensino fundamental. No último dia 30, os alunos da Escola Municipal Profª. Vilma Rodgrigues Romero receberam junto com o material didático para as aulas online um kit da cooperativa médica contendo itens para higiene bucal (fio dental, pasta e escova de dente) e um folder com as instruções de como escovar os dentes corretamente.

A gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, explica que uma das ações do projeto é a realização de uma palestra ministrada por uma dentista com os estudantes. "Nosso trabalho era realizado por meio de palestras lúdicas para ensinar as crianças a utilizarem o kit de higiene bucal corretamente. Por conta da pandemia, a melhor opção que encontramos foi encaminhar um folder ilustrativo explicando todos os passos para fazer a limpeza dos dentes e da língua", detalha Fabianne.

O material impresso foi supervisionado tecnicamente pela dentista Hellen Martinez, voluntária do projeto. No folder, estão descritos os seis passos para uma escovação correta de forma colorida e com linguagem acessível.

Como o projeto realiza gratuitamente três entregas de kits, com intervalo de três meses entre elas (tempo ideal para a troca da escova de dente), a Unimed Londrina fornecerá os itens de higiene bucal com o folder nestes períodos, aproveitando a data de entrega dos materiais didáticos realizados pela escola. "A primeira entrega deste ano foi no dia 30/06. Enviamos os kits à escola, e eles ficaram responsáveis pela entrega do kit aos alunos. As próximas duas entregas ocorrerão em setembro e dezembro", comenta a gerente.

Neste ano, o projeto Saúde Bucal vai atender 310 estudantes. A escola escolhida nesta edição foi uma recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, parceira da iniciativa. A Dental Clean também é parceira da ação ao contribuir com os kits.

O Projeto Saúde Bucal começou as atividades em 2016. Até o momento, 1.114 crianças de quatro escolas municipais foram atendidas.

Asimp/Unimed