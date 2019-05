Unimed Londrina estimula clientes e funcionários a assistirem à Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019

Exibição dos jogos, distribuição de pipocas e decoração nas recepções são algumas das atividades preparadas para o campeonato mundial

A Unimed Londrina se prepara para a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019. Durante o campeonato, a Cooperativa realizará inúmeras atividades para estimular os funcionários e clientes a assistirem aos jogos da seleção brasileira, que pela primeira vez serão exibidos por um canal aberto de televisão.

A gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Londrina, Dayane Santana, explica que a iniciativa vem para valorizar a força feminina no mundo contemporâneo. “As mulheres estão conquistando cada vez mais seus espaços. Aqui na Cooperativa, somos a maioria no quadro de funcionários e na carteira de clientes. Então, nada mais justo que estimular e valorizar a seleção de futebol feminina na Copa do Mundo”, afirma. O número de mulheres na operadora de planos de saúde é significativo: elas são 70% do quadro de colaboradores, 55% no cargo de gerente e 54% na carteira de clientes.

Fabianne Piojetti, gerente de Sustentabilidade, destaca que a Unimed Londrina aderiu em 2018 aos Princípios do Empoderamento da Mulher, iniciativa da ONU Mulher e do Pacto Global. “Ao aderir a esses princípios, a Unimed se comprometeu a oferecer condições igualitárias no ambiente de trabalho, colocando em prática políticas de igualdade de gênero e garantia dos direitos dentro da Cooperativa”, comenta Fabianne. “Portanto, a iniciativa de estimular a valorização do campeonato de futebol feminino vem ao encontro desse compromisso”, reforça a gerente.

Dentre as iniciativas preparadas para os funcionários, a Unimed Londrina vai permitir que os jogos sejam assistidos pelos computadores ou televisores disponíveis em algumas salas, sem interromper o fluxo de trabalho. E para entrar no clima do mundial, as geladeiras das copas dos prédios da cooperativa serão adesivadas com fatos curiosos sobre o futebol feminino no Brasil e sobre a história do campeonato, além de informar a presença feminina na operadora de planos de saúde.

Para os clientes, a cooperativa sintonizará na TV Globo (emissora que transmitirá os jogos) os aparelhos de televisão que ficam nas recepções ou salas de esperas. Estes locais também estarão decorados com o tema da copa. Além disso, nos dias de expediente em que haverá exibição dos jogos, a Unimed vai distribuir pipocas para clientes e funcionários da sede administrativa, Pronto Atendimento, Clínica de Vacinas e Clínica Multiprofissional/Unimed Saúde.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 será entre os dias 07 de junho e 07 de julho, na França. Neste ano, outras grandes empresas nacionais também irão valorizar o mundial de futebol feminino. O Boticário e Guaraná Antártica são algumas delas.