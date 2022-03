Unimed Londrina propõe um destino nobre para os livros esquecidos na sua prateleira

As crianças cresceram e você não sabe o que fazer com aquela infinidade de livros infantis que não despertam mais o interesse delas? Que tal doar para uma escola? Esta é a proposta da Unimed Londrina com a Campanha de Arrecadação de Livros. A iniciativa já é realizada há oito anos e neste período já foram doados 4.491livros e beneficiadas dez escolas municipais. Neste ano quem vai ganhar livros novos são os alunos da E.M. Francisco Aquino Toledo, do distrito de São Luiz, e da E.M. Machado de Assis, do patrimônio Três Bocas.

Para participar da iniciativa, basta levar seus livros até os pontos de atendimento da Unimed Londrina: Sede Administrativa (Av. Ayrton Senna da Silva, 1065), Clínica Multiprofissional (Av. Ayrton Senna da Silva, 555), Unimed Saúde (Av. Santos Dumont, 860), Clínica de Vacinas (R. Senador Souza Naves, 999) e nos escritórios regionais de Arapongas (R. Eurilemos, 756), Cambé (R. Espanha, 448), Ibiporã (R. Vitoriano Valente, 450) e Rolândia (R. Duque de Caxias, 222). As doações serão recebidas a partir do dia 30 de março até o dia 15 de julho.

A gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, explica quelivros de todas as temáticas são bem-vindos, o material passa por uma seleção e aqueles inadequados são trocados em sebos por literatura infantil. “Além disso, antes de enviarmos para a biblioteca das escolas, a equipe da Secretaria Municipal de Educação faz uma nova conferência. Este cuidado é fundamental para que só cheguem até as crianças os conteúdos adequados para elas”, explica Fabianne.

Marcia Aparecida Maziero, é diretora da escola municipal Francisco Aquino Toledo e explica que a expectativa pela chegada da doação é grande. “Somos uma escola rural pequena. Trabalhamos com educação de crianças do 1º ao 5º ano e de jovens e adultos. A nossa biblioteca tem materiais, mas estamos precisando de um reforço para atender os alunos. As doações desta iniciativa da Unimed são muito bem-vindas”, afirma.

No ano passado, a arrecadação da campanha resultou na doação de quase 900 livros que foram divididos entre o Centro Municipal de Educação Infantil Aparecido Norato Claro (Lerrovile), a Escola Municipal Carlos Kraemer (Jardim Castelo) e a Escola Municipal Roberto Alves de Lima Junior (Gleba do Limoeiro).Para entender melhor a campanha da Unimed Londrina, clique aqui e assista o vídeo!! https://www.youtube.com/watch?v=9yG1JmcfVeY

Asimp/Unimed