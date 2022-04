Unopar realiza projeto gratuito para tratar dores na lombar

O Programa de Doutorado em Ciências da Reabilitação é vinculado ao curso de fisioterapia

A dor lombar é uma condição que pode atingir até 65% das pessoas anualmente no Brasil, e isso pode chegar até 84% das pessoas em algum momento da vida. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pensando em auxiliar a população que convive com este problema, a Unopar está ofertando gratuitamente vagas para o projeto que estuda os efeitos do exercício de Pilates associado à terapia de fotobiomodulação em pacientes com dor lombar crônica não específica. A ação é do Programa de Doutorado em Ciências da Reabilitação, e no projeto são ofertados dois tipos de tratamento, que são: Exercícios de Pilates (no solo) e a Terapia de Fotobiomodulação (Ledterapia).

O coordenador do curso de fisioterapia da Unopar, André Wilson Gil, explica que o serviço será ofertado duas vezes por semana e contará com apoio dos estagiários do curso na realização do tratamento.

“O estudo é fundamental para o trabalho de pesquisa vem sendo realizado pelos nossos doutorandos. Toda a equipe do curso de fisioterapia atua nesse projeto que permite aos nossos alunos aprenderem a teoria na prática, conhecendo na graduação o que eles vão encontrar no mercado de trabalho”, explica o docente.

Para participar do projeto é necessário fazer a inscrição pelo link ou ligar no telefone (43) 99619-0206 (Profa. Jeanne). As sessões acontecem duas vezes por semana no período da manhã e da tarde, podendo o paciente escolher o horário desejado.

