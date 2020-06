UPA Sabará e Centro de Triagem recebem desinfecção nesta quarta-feira (17)

Serviço será realizado, no dia seguinte, no Lar Maria Tereza Vieira e Asilo São Vicente de Paulo, mediante parceria da Prefeitura com a Sanepar

Dentro das ações para enfrentamento da pandemia de coronavírus, nesta quarta (17) e quinta-feira (18) vários pontos de Londrina serão higienizados. A ação será executada pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), por meio de parceria com a Prefeitura de Londrina. Na manhã desta quarta-feira (17), o serviço ocorre na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará, exclusiva para pessoas com sintomas de coronavírus, onde funciona o Centro de Triagem para pacientes com quadros respiratórios. O endereço é Avenida Arthur Thomas, 2.390.

A higienização é feita pela equipe da companhia por meio de um caminhão hidrojato, que lança uma solução de hipoclorito de sódio dissolvido em água, nas áreas externas dos imóveis, inclusive no passeio público. O objetivo é desinfectar essas superfícies, já que o hipoclorito de sódio é eficaz na eliminação do novo coronavírus, sendo que a ação é repetida a cada sete ou 10 dias.

Na quinta-feira (18), pela manhã, a limpeza será feita no Lar Maria Tereza Vieira e, à tarde, no Asilo São Vicente de Paulo. Estas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) filantrópicas são conveniadas com a Prefeitura de Londrina.

Além destes locais, a desinfecção será realizada também nas unidades de atendimento da Sanepar, nos hospitais Dr. Anísio Figueiredo (Zona Norte), Hospital Eulalino Ignácio de Andrade (Zona Sul), e no Hospital Universitário de Londrina (HU). A iniciativa conta também com apoio da Polícia Militar, e parceria da Secretaria Estadual de Saúde (SESA).

NCPML