UPA Sabará e Instituições de Longa Permanência recebem desinfecção

Serviço será executado nas áreas externas da UPA, exclusiva para quadros respiratórios, e em cinco instituições de idosos

Dando continuidade ao trabalho preventivo contra o novo coronavírus, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sabará receberá desinfecção na sua área externa, nesta quinta-feira (9), pela manhã. O serviço será executado graças a uma parceria da Prefeitura de Londrina com a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). A UPA Sabará abriga o Centro de Triagem, atendendo exclusivamente pacientes com sintomas respiratórios, na Avenida Arthur Thomas, 2.390.

A esterilização também será realizada nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Dessa vez, além das duas unidades conveniadas ao Município, e atendidas pelo serviço desde o final de abril, outras três instituições privadas serão beneficiadas.

Na quinta-feira (9), a higienização também será feita na Casa de Repouso Gedalis, localizada no Jardim Alpes. E, no mesmo dia, na Casa de Repouso Nossa Casa, que fica no Jardim do Sol. A desinfecção das ILPIs retorna na segunda-feira (13), atendendo o Lar Maria Tereza, no Jardim Espanha, Asilo São Vicente de Paula, no Bela Suíça, e a Casa de Repouso Maranatha, no Jardim Lolata.

Para a secretária municipal do Idoso, Andrea Ramondini, trata-se de uma importante ação para enfrentamento da pandemia. “Agradecemos a Sanepar por esse apoio. Esse reforço da higienização se soma aos diversos trabalhos e medidas que a Prefeitura está aplicando para proteger a população idosa, tão vulnerável ao coronavírus, e os funcionários destas instituições”, citou.

A desinfecção das superfícies e área externa é feita pela Sanepar por meio de caminhões hidrojato. Eles dispersam uma solução de hipoclorito de sódio diluído em água que, pelo seu alto poder desinfetante, consegue eliminar o coronavírus, impedindo o contágio do vírus. A solução é aplicada em calçadas, paredes, bancos e principais acessos destes locais, oferecendo mais segurança aos profissionais, pacientes e seus acompanhantes.

O gerente-geral da Sanepar na Região Nordeste, Rafael Malaguido, destacou a ampliação do serviço de desinfecção, especialmente em Londrina. “O foco principal da Sanepar é reduzir a possibilidade de contaminação, principalmente neste grupo de risco, que são os idosos. Vamos intensificar o trabalho, aplicando o hipoclorito diluído, e somar forças junto com o governo do Estado, Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, para auxiliar não só a população de Londrina mas, todo o Paraná, no combate ao coronavírus. É uma força-tarefa, composta por uma equipe técnica, trazendo ainda mais prevenção aos paranaenses”, frisou.

O trabalho ainda irá abranger os hospitais Zona Sul, Zona Norte, Universitário (HU), Hemocentro, e os quartéis do Corpo de Bombeiros. Para realizar essa desinfecção, um profissional técnico-químico e os operadores dos equipamentos são devidamente treinados e protegidos com equipamentos próprios para o manuseio deste tipo de produto.

