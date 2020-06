Usina Cultural divulga resultado de edital de seleção

Projeto prevê a criação e a execução de uma agenda cultural protagonizada pelas produções cênicas independentes de Londrina e seu entorno

A Usina Cultural divulgou, na última semana, o resultado do Edital de Seleção, que prevê a criação e a execução de uma agenda cultural protagonizada pelas produções cênicas independentes de Londrina e seu entorno, por meio de um chamamento público para a seleção de dez propostas artísticas a serem apresentadas na Usina Cultural, seguida de bate-papo e uma oficina cultural, as atividades serão realizadas no local e ofertadas gratuitamente à população.

O projeto prevê, ainda, o pagamento de um cachê bruto no valor de R$ 2.500,00 para cada proposta selecionada, cumprindo a importante demanda de valorização do trabalho destes grupos e artistas que produzem seus espetáculos de forma autônoma e independente.

O Edital Ocupação Sala Preta Usina Cultural 2020 integra o plano de trabalho de um projeto estratégico contemplado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O produtor executivo e programador cultural, Eddie Mansan, explicou que o projeto surgiu a partir da demanda de criação de uma agenda cultural própria de apresentações artísticas e oficinas culturais gerenciadas pelo espaço e protagonizada pelas mais variadas produções cênicas da cidade, com ênfase nos grupos, artistas e coletivos independentes de Londrina e seu entorno.

“Essa iniciativa cumpre a missão de fortalecer e reconhecer as produções cênicas independentes da cidade, formar novos públicos através de uma programação variada e democratizar o acesso à cultura por parte da comunidade londrinense como um todo”, disse.

A seleção foi realizada pela equipe de produção e programação da Usina Cultural, levando em consideração os critérios de análise informados no edital e a demanda de criação de uma agenda cultural plural, com atividades culturais recomendadas ao público de todas as idades e perfis na cidade.

As datas de realização da programação artística do projeto serão definidas para o período pós-pandemia, a partir do momento em que as atividades presenciais nos equipamentos culturais da cidade estiverem restabelecidas. As propostas selecionadas e suplentes estão disponíveis no perfil da Usina Cultural na plataforma Londrina Cultura e podem ser acessadas por meio do link https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2576.

Sobre o local

A Usina Cultural é mantida pelo projeto de Vilas Culturais do PROMIC, pioneira na cidade enquanto equipamento cultural independente com mais de 17 anos de existência. É responsável por oferecer um ambiente com boa estrutura e condições técnicas a dezenas de grupos e artistas locais para o desenvolvimento de seus trabalhos artístico-culturais. Além de ser um ambiente para a apreciação e fruição cultural acessível a toda comunidade londrinense com apresentações e temporadas de diversos espetáculos e atividades culturais, incluindo parceria com os principais festivais da cidade.

