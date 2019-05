Utilidade Pública: Desligamento de energia pode afetar abastecimento

A Sanepar informa que um desligamento programado de energia para a realização de manutenções, pode afetar o abastecimento de água em bairros de Londrina nesta quinta-feira (9), a partir das 7h30.

Confira os bairros afetados: Aeroporto, Chacará Gralha Azul, Chacarás Limoeiro, Condomínio Ilha Bela, Conjunto Habitacional Alexandre Urbanas, Conjunto Residencial Antares, Ian Frazer, Jardim Alah, Jardim Boa Vista I, II e IV, Jardim Brasília, Jardim Cambará, Jardim Caravelle, Jardim Fujiwara, Jardim Gaion, Jardim Graziella, Jardim Imperial, Jardim da Luz, Jardim Lolata, Jardim Mirian, Jardim Novo Oriente, Jardim Oriente, Jardim Pioneiros, Jardim Roveri, Jardim Santa Alice, Jardim Santa Ana, Jardim São Pedro, Jardim São Vicente Paloti, Jardim Tatiane, Jardim Vera Cruz, Jardim Verona, Jardim Vitória Regia, Loteamento Chamonix, Nossa Senhora de Lourdes, Parque Dom Pedro I e II, Parque Novo Aeroporto, Residencial Havana, Vila Siam e Vila Tomy.

A normalização do abastecimento deve ocorrer gradativamente durante a tarde.

Clientes que possuem caixa-d'água não devem ser afetados. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. A caixa-d'água deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios.

Mau tempo e outros fatores podem obrigar a Sanepar a mudar a data da realização das obras ou dos serviços programados.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

Asimp/Sanepar