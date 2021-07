Utilidade Pública: Instalação de registro e melhorias nas redes podem interromper o abastecimento em bairros de Londrina

A Sanepar informa que serão feitas obras de melhorias e de instalação de registro no sistema de distribuição de água de Londrina, no domingo (11). Os trabalhos são necessários para atender as obras do Oitão da Madre Leônia Melito, na Gleba Palhano, que estão sendo executadas pela Prefeitura de Londrina. Os serviços da Sanepar iniciam às 8h e devem se estender até as 18h. Por esta razão, pode faltar água temporariamente nas regiões do Catuai Shopping, Vale do Arvoredo, Catuai Residencial e Parque Ilha Bela. O abastecimento deve voltar à normalidade a partir das 21h e será de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

