Utilidade Pública: Interligações de redes afetam o abastecimento no centro de Londrina

A Sanepar informa que serão feitas interligações de redes de distribuição de água em Londrina na quarta-feira (14). Os trabalhos serão feitos na Rua Rio Grande do Norte das 8h às 18h. Por esta razão poderá faltar água temporariamente na região central da cidade no quadrante que compreende as ruas Amapá com Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes, junto com os limites da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Leste-Oeste. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 19h e será de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Angela Maria Pagot Dudczak/Asimp