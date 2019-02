Utilidade Pública: Rompimento de rede prejudica abastecimento em bairros da região Norte

A Sanepar identificou o local exato do vazamento na rede de distribuição que estava comprometendo o abastecimento em bairros da região Norte, em Londrina, desde a tarde desta segunda-feira (11). Equipes estão trabalhando no conserto da tubulação, na Rua Arnuan Caran, próximo ao Lago Cabrinha. A previsão é concluir o serviço até o final da manhã. A normalização a distribuição de água deve ocorrer durante a tarde desta terça, de forma gradativa. A chuva dificulta o trabalho.

Os principais bairros afetados são os conjuntos habitacionais Engenheiro Aquiles Stenguel e Maria Cecilia, Heimital, os jardins Aliança, Belém, Campos Verdes, Dom Vicente, Dos Campos, Itapoá, Novo Horizonte 1 e 2, Primavera 1 e 2 e imediações.

A Sanepar pede a colaboração de todos e orienta para que a população utilize a água com racionalidade, evitando desperdícios.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablete Sanepar Mobile ou acesse sempre o site: www.sanepar.com.br.