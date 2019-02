Utilidade Pública: Serviço de melhoria pode afetar o abastecimento em Londrina

A Sanepar informa que, na terça-feira (26), a realização de um serviço de melhoria pode afetar o fornecimento de água nos bairros Jardim Acapulco, Jardim Arco-íris, Parque Bourbon, Conjunto Habitacional Cafezal 4 (Antonio Marçal Nogueira), Jardim Esperança, Conjunto Garcia Cid, Parque Guanabara, Parque Residencial Ilha Bela, Parque Itatiaia 2, Conjunto Marada do Sol, Chácaras Palhano, Petit Ville, Residencial do Lago, Royal Forest, Jardim Santa rosa, Residencial Terra de David, Conjunto Habitacional Três Marcos, Parque Tucano 1, 2 e 3, Vale das Araucárias, Vale do Arvoredo, Vale do Sol e Jardim Villas Boas, em Londrina. O serviço começa às 8 horas e a normalização está prevista para o início da noite.

Clientes sem caixa-d’água podem ficar desabastecidos temporariamente. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para atender as necessidades dos moradores por 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Acompanhe mais informações pelo site www.sanepar.com.br.

Asimp/Sanepar