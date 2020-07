Vacinação contra a gripe é estendida para toda população

As doses remanescentes da campanha serão disponibilizadas em duas ações que acontecerão no sábado do dia 25 de julho

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai disponibilizar as doses remanescentes da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe para toda a população. As vacinas serão aplicadas em duas ações que acontecerão no sábado do dia 25 de julho. Com isso, qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade poderá se imunizar, mesmo não fazendo parte do grupo de risco.

Uma das ações será realizada em cinco unidades escolares. Neste caso, para ser imunizado é preciso agendar um horário, das 8 às 14 horas, pela internet, no Portal da Prefeitura (clique aqui). Cada unidade vai receber 3 mil doses de vacina. No final do texto, confirma as unidades e os endereços.

A outra será realizada em drive-thru (sem sair do carro), no estacionamento do Catuaí Shopping, a partir das 9 horas. A entrada e o local específico ainda estão sendo definidos pela SMS e serão divulgados em breve. Neste caso, não é preciso agendar e as doses serão aplicadas por ordem de chegada. Para o drive-thru serão disponibilizadas 10 mil vacinas. A ação poderá se estender até as 18 horas ou enquanto durar o estoque.

Para receber a dose, é necessário levar um documento de identificação com foto e é desejável que se tenha a Carteira da Vacinação. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe encerrou no dia 30 de junho em todo território nacional. Em Londrina, foram distribuídas cerca de 150 mil doses para os grupos prioritários da campanha.

A vacina influenza trivalente não protege contra o coronavírus, contudo é uma maneira de proteger contra doenças respiratórias, que podem favorecer o aparecimento de outras infecções. Ela garante a proteção contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul, incluindo o H1N1.

Unidades escolares que vão participar da ação no dia 25 de julho:

Centro Estadual de Educação Professora Maria do Rosário Castaldi

Avenida Arthur Thomas, 1.181

Centro Municipal de Educação Infantil Valeria Veronesi

Rua Benjamin Constant, 800, ao lado do Museu

Escola Municipal José Garcia Vilar

Rua Pitangueiras, 209, Jardim Interlagos

Escola Municipal Moacyr Teixeira

Rua Luiz Brugin, 775, Conjunto Habitacional Maria Cecília

Escola Municipal Mábio Gonçalves Palhano

Rua Flor de Lotus, 74, Parque Ouro Branco

Para a imprensa: outras informações podem ser obtidas com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, no 3372-9474.

