Vacinação contra a gripe ocorre em duas escolas neste sábado

Estão sendo disponibilizadas 7 mil doses da vacina para pessoas que já agendaram horário; ações serão o CMEI Valéria Veronesi (centro) e na Escola Municipal Moacyr Teixeira (região norte)

Em nova ação para imunizar a população de Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza mais uma vacinação contra a gripe neste sábado (1). Dessa vez, as doses serão aplicadas, das 8h às 18h, em duas unidades escolares. Todas as 7 mil vagas que haviam sido abertas para agendamento prévio, via internet, já foram preenchidas e, portanto, não existem mais vagas disponíveis. Neste dia, somente serão atendidos aqueles que já agendaram horário. O público-alvo é qualquer pessoa de Londrina, acima de seis meses de idade.

Serão 3,5 mil doses em cada um dos locais de atendimento: o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria Veronesi, na rua Benjamin Constant, 800, centro; e a Escola Municipal Moacyr Teixeira, localizada na rua Luís Brugin, 775, região norte.

A assessora técnica da Diretoria de Atenção Primária, da SMS, Daniela Gomes SMS, reforçou o pedido para que todos aqueles que realizaram agendamento não deixem de comparecer ao local indicado. “Muitas pessoas fazem o agendamento, que é uma medida de segurança neste período de pandemia, mas acabam não comparecendo aos pontos de vacinação. Isso faz com que ocupem desnecessariamente vagas de outras pessoas que desejariam ser imunizadas e acabam não conseguindo por esse motivo”, frisou.

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento pessoal com foto. Para as crianças, também é solicitada a carteira de vacinação. O lote de 7 mil doses disponíveis para a ação de sábado (1) faz parte do estoque restante da última Campanha Nacional de Vacinação, encerrada no dia 30 de junho. Aproximadamente 180 mil pessoas receberam a vacina, desde o início da campanha.

Sobre a vacina

Por meio da ação, é fornecida a vacina trivalente, que protege contra os três subtipos mais comuns do vírus Influenza. Atualizada anualmente, a versão da vacina previne o contágio pelos subtipos que mais circularam no hemisfério sul, incluindo o H1N1. Além das medidas de higiene e etiqueta respiratória, a vacina é a forma mais eficaz de prevenção contra influenza.

NCPML