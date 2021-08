Vagas de trabalho em Londrina: como encontrar e se destacar nos processos seletivos e na carreira

Evento gratuito e online no Youtube nos dias 31/08 e 01/09 contará com a presença de diversos profissionais da área e do Secretário de Trabalho, Emprego e Renda de Londrina.

A JCI Londrina realizará o evento “Essa Vaga é Minha”, 100% online e gratuito, nos dias 31/08 e 01/09, a partir das 19h00 no Youtube. Em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e renomados profissionais da área de RH, psicologia e coach, o evento busca orientar como encontrar e conquistar as vagas em aberto no mercado de trabalho de Londrina e dicas práticas de como se destacar no processo seletivo e na sua carreira.

Com mais de 5 mil novos postos de trabalho criados no ano de 2021, sendo 859 somente no mês de Julho, segundo a secretaria de trabalho, a JCI Londrina, que tem como missão trabalhar para criar um impacto positivo na sociedade, em parceria com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e renomados profissionais da área de RH e coach, criou o evento “Essa Vaga é minha” para trazer à comunidade de maneira prática e gratuita as informações sobre o mercado de trabalho de Londrina, com dicas práticas de como elaborar um currículo atrativo e se sair bem em um processo seletivo, comportamentos, habilidades, além de como buscar as melhores vagas para o seu perfil e carreira.

O Secretário Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina, Gustavo Santos, falará sobre o mercado de trabalho em Londrina, incluindo as oportunidades e as habilidades mais requisitadas. Além disso, ele irá compartilhar o panorama das futuras oportunidades que teremos em Londrina nos próximos meses.

Em relação ao processo seletivo, a gerente de Recursos Humanos da Admita RH, Dayane Lucas, falará sobre os principais erros cometidos em um processo seletivo e dicas práticas para que as pessoas tenham mais sucesso na busca de uma oportunidade de trabalho e conquistarem a contratação.

Thaís Bruschi - Psicóloga, Coach e Instrutora de treinamentos corporativos da GROOW | Coaching & D.H. Com formação em Personal & Professional Coaching, com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento humano com foco na felicidade profissional, também vai dar dicas de como se destacar no processo seletivo e na sua carreira.

Teremos também a presença da Mayara Imme, psicóloga, empresária da área de educação corporativa e futura mamãe, para abordar os motivos pelos quais as pessoas não são contratadas, os desafios na seleção e contratação, além de quais são as habilidades e comportamentos esperados de um profissional atualmente.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) de Londrina.

Sobre a JCI

A JCI - Junior Chamber International é uma organização mundial sem fins lucrativos que tem por propósito preparar jovens líderes, de 18 a 40 anos, para criar mudanças e impactos positivos na sua comunidade.

Em Londrina, a JCI Londrina está desde 2010, e já promoveu dezenas de projetos sociais que impactaram a vida de jovens, voluntários e dos cidadãos da região de Londrina.

Este ano, focados na iniciativa RISE, que busca trabalhar e impactar a retomada da economia e sociedade frente à pandemia do COVID-19, está direcionando seus projetos para facilitar a busca e conquista de oportunidades de trabalho com eventos direcionados ao público adulto e também, para os jovens a partir de 14 anos através do programa Jovem Aprendiz em parceria com a Guarda Mirim e o Instituto União para Vitória.

São mais de 150 mil membros em uma rede mundial de jovens líderes que se desenvolvem por meio de 4 áreas: desenvolvimento individual, impacto comunitário, negócios e cooperação internacional.

Entre ex-membros da JCI estão John Kennedy, Bill Clinton, Al Gore Jr, Ronald Reagan, Gerald Ford, Charles Lindberg, Kofi Annan, Taro Aso, Jacques Chirac, Prince Albert e diversos outros grandes líderes mundiais.

Asimp/JCI Londrina