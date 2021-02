Valor negociado do IPTU 2021 já bateu a marca de R$ 162 milhões

Município já arrecadou R$ 142.549.696,57 por meio do IPTU 2021, sendo que 94.496 pagamentos foram feitos em parcela única

Em balanço divulgado ontem (29), a Secretaria Municipal de Fazenda informa que já foram arrecadados R$ 142.549.696,57 referentes ao pagamento do IPTU 2021 com o vencimento em 27 de janeiro. O valor supera o montante do ano passado quando, na mesma época, foram arrecadados R$ 118,604,514,80. Atualizados pelo índice de 4,22% o valor equivale a R$ 123,609,685,33. Dessa forma, o montante deste ano supera a arrecadação de 2020 em torno de 15%.

A quantia arrecadada após o primeiro vencimento do IPTU 2021, na quarta-feira (27), corresponde aos pagamentos realizados por 103.683 contribuintes. Deste total, 9.187 foram feitos em primeira parcela e 94.496 em parcela única, ou seja, à vista.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, o total arrecadado é superior ao projetado pela pasta. “Este resultado é muito positivo pois demonstra a manutenção da regularidade fiscal dos contribuintes, mesmo em época de pandemia. Isso traz benefícios ao município que retornam aos contribuintes, através de execução de obras e prestação dos serviços públicos”, disse.

A Prefeitura encaminhou, pelos Correios, 134.122 carnês referentes ao segundo vencimento do IPTU, que ocorrerá no dia 12 de fevereiro. Os boletos também podem ser acessados on-line, através da página do IPTU 2021 no Portal da Prefeitura.

Descontos

Os contribuintes que optaram pelo pagamento em parcela única, dentro do vencimento, obtiveram descontos no valor total do IPTU. E o benefício é progressivo, sendo que quem fez, este ano, o pagamento em parcela única pela primeira vez, obteve um abatimento de 10% no total do imposto.

Se optar pela mesma modalidade de pagamento em 2022, o desconto será de 11%; caso repita a opção em 2023, de 12%, e assim por diante, até o limite de 15% no desconto.

Atendimento presencial

A recomendação da Secretaria Municipal de Fazenda é que, devido à pandemia de Covid-19, os munícipes optem por fazer o pagamento do IPTU por meios digitais, sem precisar sair de casa.

Porém, quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades para realizar os procedimentos, pode agendar horário para comparecer pessoalmente à Praça de Atendimento da Fazenda. O agendamento pode ser realizado por meio deste link, pelo telefone (43) 3372-4424 ou através do endereço de e-mail prontoatendimento@londrina.pr.gov.br.

A Praça da Fazenda atende das 9h às 18h e está localizado no andar térreo da sede da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635.

Devido às medidas de proteção e saúde relativas à prevenção contra o novo coronavírus, os postos de atendimento do Armazém da Moda e dos shoppings Boulevard e Norte permanecem fechados.

NCPML