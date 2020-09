Vectra Construtora apresenta novo lançamento em live com show ao vivo nesta quinta

A Vectra Construtora lança oficialmente, na noite desta quinta-feira (17), o Odyssey, novo empreendimento vertical que será construído na rua Fernando de Noronha, no centro de Londrina. Serão duas torres, três opções de plantas, com 86 metros quadrados privativos e duas vagas de garagem. O empreendimento traz conceitos de mobilidade, sustentabilidade e inovação.

O projeto contemporâneo, com ambientes integrados, localização estratégica, e diferenciais de lazer são pontos de destaque do imóvel, que se apresenta como excelente oportunidade para moradia e investimento. Pela primeira vez, por conta da pandemia do coronavírus e as medidas de distanciamento social, a Vectra adotou um novo formato para divulgar o lançamento.

Os detalhes do produto serão apresentados durante uma live, às 20 horas, no canal da empresa no YouTube, com show ao vivo da banda Senhor Bonifácio.

De casa, os interessados poderão curtir o show em segurança e ainda concorrer a prêmios. Para participar dos sorteios, basta se cadastrar gratuitamente no link: https://materiais.vectraconstrutora.com.br/odyssey-lancamento.