Veja o que abre e fecha no município durante o feriado da Padroeira do Brasil

O recesso acontecerá na próxima segunda-feira (12); alguns serviços essenciais continuarão funcionando

Atualizado dia 9 de outubro de 2020, às 11h15

A Prefeitura Municipal de Londrina informa que na próxima segunda-feira (12), em virtude do feriado da Padroeira do Brasil, o prédio administrativo, bem como as demais repartições públicas municipais, estará fechado ao público. Alguns serviços essenciais, por sua vez, seguirão funcionando normalmente.

Saúde – Funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), sendo que a UPA do Sabará é a referência para o atendimento em casos suspeitos de COVID-19.

O plantão do CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) também estarão em funcionamento.

As Unidades Básicas de Saúde, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Policlínica, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD estarão fechados, retornando normalmente na terça-feira (13).

Defesa Social

Os serviços operacionais da Guarda Municipal (GM), tais quais o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam funcionando 24 horas por dia, sem interrupções, assim como os atendimentos de chamados pelos telefones 153 (GM) e 199 (Defesa Civil). As funções administrativas da secretaria, por sua vez, não funcionarão.

ACESF – O atendimento funeral acontece 24 horas por dia, sem interrupções. Já a sede administrativa do órgão permanecerá fechada.

Cultura – As bibliotecas públicas seguem com as suas atividades suspensas para atendimento presencial ao público, devido à pandemia do coronavírus. As pessoas que precisarem entrar em contato com a Biblioteca Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, por exemplo, podem mandar um e-mail para biblioteca@londrina.pr.gov.br ou ligar no telefone (43) 3371-6500.

Fazenda – Nenhum ponto de atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) terá funcionamento durante o feriado de 12 de outubro. Para ser atendido pessoalmente, os contribuintes precisam agendar um horário, pela internet. Aqueles que não têm acesso a este recurso, podem ligar no (43) 3372-4424.

PROCON – O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (PROCON-LD) também não terá expediente no feriado. O consumidor que se sentir lesado e desejar fazer uma denúncia ou reclamação pode entrar em contato pelo e-mail procon@londrina.pr.gov.br, pelo Facebook (www.facebook.com/ProconLd/).

COHAB – A Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) também não terá expediente neste dia. O trabalho volta a funcionar normalmente na terça-feira (13). O atendimento ao público está sendo feito por telefone ou meio eletrônico, das 8h30 às 17h30, pelo número (43) 3315-2233, ou pelo site da companhia.

SINE – A Agência do Trabalhador (SINE) continuará fechada durante o feriado. Vale ressaltar que, temporariamente, os serviços presenciais de vagas de emprego estão suspensos por conta do enfrentamento ao coronavírus. Nos dias úteis, o local permanece com atendimento telefônico, das 8 às 14 horas de segunda a sexta, pelo telefone 3373-5700, e com o atendimento agendado do seguro desemprego. Os serviços do SINE funcionam pela internet 24 horas todos os dias.

Ambiente – O Parque Municipal Arthur Thomas permanece fechado, devido à pandemia do novo coronavírus. Também não haverá expediente sede da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA).

Transporte coletivo – Os veículos do transporte público circularão com os horários de domingo, com a liberação de ônibus extras na linha 410 – Vila Nova, que atende ao Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em efetivo reduzido, com atendimento de plantão.

Feiras – As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento facultativo.

Limpeza Urbana – As ações de varrição, capina e roçagem do mato, remoção de entulhos, conservação de lagos e as demais atividades de asseio da cidade ficarão suspensas. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela estarão fechados para o recebimento de resíduos, voltando a abrir no dia seguinte, das 8h às 17h.

A coleta do lixo, que inclui o rejeito e os resíduos orgânicos, será realizada normalmente nos bairros já atendidos às segundas. O serviço de coleta seletiva não funcionará, sendo que as cooperativas anteciparão ou adiarão o atendimento do feriado. Enquanto as entidades Cooper Refum, Ecorecin, Coopermudança, Coocepeve e Cooperoeste farão o recolhimento na sexta-feira, dia 9, a Cooper Região e a Coopernorth atenderão na terça, dia 13. Para saber a cooperativa responsável pela região onde mora, o cidadão pode fazer a consulta no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.

Atendimento – Os setores de atendimento ao público vão parar durante o feriado e retornarão à programação habitual na terça, a partir das 8h.

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) – A rodoviária terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.

