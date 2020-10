Vem aí a primeira Semana Nacional de Inovação de Londrina

Evento será realizado on-line, com o objetivo de promover a troca de conhecimentos, networking e oportunizar negócios

Entre os dias 6 e 13 de novembro, acontecerá a primeira Semana Nacional de Inovação de Londrina. A programação do evento, que será realizada inteiramente on-line, inclui diversos painéis, cases e palestras com especialistas e lideranças locais.

Segundo o gerente da regional norte do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fabrício Bianchi, a ação visa fortalecer a integração dos segmentos que formam o ecossistema de inovação do município – como universidades, entidades empresariais e organizações governamentais –, também sendo voltada para os empreendedores e estudantes que realizam pesquisas sobre inovação. “Londrina é uma cidade que vem desenvolvendo o seu potencial como polo tecnológico. Nos últimos anos, o município realizou ações significativas de planejamento estratégico e infraestrutura neste setor, e recebeu a instalação de empresas importantes. A Semana da Inovação é voltada tanto para mobilizar lideranças, quanto para promover a troca de conhecimentos, networking e oportunidades de negócios”, disse Bianchi.

Dentre as diversas áreas que se destacam no ecossistema de inovação londrinense e que estarão representadas no evento estão os setores de: agronegócio; saúde; Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); construção civil inteligente (construtech); economia criativa; químico e materiais; eletrometalmecânico; e destinos turísticos inteligentes (DTIs).

Para o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, a iniciativa vem consolidar a vocação do município nas áreas de tecnologia e inovação. “Londrina tem 1.800 empresas de tecnologia da informação e comunicação, de um total de 2.200 na nossa região. É a cidade com a maior densidade de startups do Paraná e a 10ª maior densidade do Brasil. Nosso arranjo produtivo é muito organizado, e o município vem tendo conquistas importantes como a instalação da multinacional TCS aqui e a construção do Tecnocentro, que estará concluída até o fim do ano. Este evento vem para premiar e consolidar os avanços obtidos neste setor”, frisou Ubiratan.

Inscrições

A programação da Semana Nacional de Inovação de Londrina será realizada on-line. As inscrições para os eventos deverão ser feitas separadamente, no site específico de cada evento. As informações completas e os links para inscrições serão disponibilizados nos próximos dias, pelo website : www.semanadainovacaodelondrina.com.br

Promoção

A Semana Nacional de Inovação de Londrina é uma realização do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação; Governança de Turismo de Londrina; Agro Valley; Arranjo Produtivo Local de Audiovisual; Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel); ICON – Governança de Inovação na Construção Civil do Norte do Paraná; INOVEMM – Governança Eletrometalmecânica; Saúde Londrina União Setorial (SALUS); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e INTEGRA – Governança do setor de Química e Materiais.

NCPML