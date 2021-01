Vence nesta quarta-feira o primeiro prazo do IPTU 2021

Descontos chegam até 13% para pagamentos feitos à vista; o boleto pode ser emitido on-line pelo portal da Prefeitura

Quem ainda não realizou o pagamento do IPTU 2021, dentro do primeiro prazo de vencimento, tem até esta quarta-feira (27) para fazer sua quitação junto à Prefeitura de Londrina. Os contribuintes que optarem por pagar à vista podem ganhar até 13% de desconto, caso tenham feito o pagamento neste mesmo formato nos anos anteriores. O desconto mínimo à vista é de 10%. Outra opção é o parcelamento do valor, que pode ser feito em até 11 vezes, conforme as regras válidas para 2021.

Para os contribuintes que, por algum motivo, não receberam o carnê, a segunda via do boleto fica disponível para emissão no portal da Prefeitura, o www.londrina.pr.gov.br . O procedimento on-line é simples, sendo necessário apenas acessar o banner IPTU 2021 na página principal e, depois, informar o número da inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ do proprietário.

A Secretaria Municipal de Fazenda emitiu, para o primeiro vencimento do IPTU 2021, um total de 128 mil carnês. Deste montante, 14 mil unidades são referentes a isenções, sejam parciais ou integrais. Já o segundo vencimento será no dia 12 de fevereiro, e essa etapa terá o envio de 134 mil carnês, que já começaram a ser encaminhados aos contribuintes.

Descontos e condições

Caso seja o pagamento realizado à vista, o contribuinte ganha automaticamente o desconto de 10%. Em 2021, o desconto ainda pode chegar até 13%, se o proprietário tiver feito o pagamento nos anos anteriores, também à vista, por meio do programa Bom Pagador. A iniciativa passou a valer em 2018 e oferece descontos progressivos no IPTU, com ampliação de 1% ao ano. O desconto máximo oferecido pelo programa será de 15%, em 2023.

Os pagamentos do IPTU 2021 também podem ser parcelados, feitos em até 11 vezes. No entanto, o parcelamento máximo só é permitido se cada parcela tiver o valor mínimo de R$ 50,00.

Balanço

Até o momento, já foram pagos 40.835 carnês do IPTU 2021, sendo que o total bruto contabilizado é de R$ 53.689.392,09. A arrecadação total é de R$ 47.090.743,81, deduzido o valor dos descontos, que somam R$ 6.598.648,28.

