Vereador solicita ao deputado Cobra Repórter instalação de Delegacia do Meio Ambiente em Londrina

O deputado estadual Cobra Repórter e o vereador da cidade de Londrina, Deivid Wisley, estiveram juntos nesta terça-feira (26) para conversarem sobre a possibilidade de, juntos, trazerem para Londrina uma Delegacia do Meio Ambiente, com objetivo de combater os maus tratos contra os animais.

No Paraná, existe uma delegacia deste gênero na cidade de Curitiba, comandada com bastante rigor pelo delegado Matheus Laiola. A instalação de delegacia também foi um pedido do deputado Cobra Repórter.

"O Deivid é conhecido na cidade e da região pela sua atuação em prol da causa animal e nos solicitou a instalação de uma delegacia desta área em Londrina. Vamos Trabalhar junto com o governador Ratinho Junior para que a demanda se torne uma realidade. Hoje, maltratar animais é crime com possibilidade de prisão. Precisamos avançar neste setor para coibir as barbaridades que vemos por aí", afirmou o deputado.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp