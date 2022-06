Vereadores cobram ampliação no atendimento em pediatria em hospitais de Londrina

Tema foi debatido em reunião conjunta das comissões de Seguridade Social, Direitos Humanos e Defesa da Criança do Legislativo

A situação do atendimento de urgência em emergência pediátrica na rede pública e privada em Londrina foi debatida em reunião de trabalho, ontem (10), na Câmara Municipal. Diante das reclamações de famílias de pacientes sobre falta de médicos pediatras em unidades de saúde e demora para atendimento, três comissões permanentes da Câmara de Londrina organizaram a reunião para cobrar melhorias no atendimento à população.

Os vereadores defenderam a ampliação dos atendimentos de pediatria no Hospital da Zona Sul (HZS), de média complexidade e sob responsabilidade do governo do estado. Conforme dados apresentados pela direção da unidade, o HZS fechou o mês de maio com média de 78% de ocupação dos leitos infantis. A quantidade foi considerada baixa perto da sobrecarga em internações e atendimentos relatada por diretores dos hospitais Evangélico e Infantil, ambos filantrópicos e de alta complexidade. Os casos considerados graves no Pronto Atendimento Infantil (PAI) são encaminhados para hospitais de média e alta complexidade.

“É fundamental que os nossos hospitais secundários possam ter pediatras o suficiente, equipados e com contratos vigentes para que possam executar este serviço. Como que isso acontece? As crianças que são atendidas pelo PAI, que a porta de entrada do SUS, uma vez precisando ser referenciadas para um destes hospitais, que possam ser referenciadas para o Hospital Infantil, o Hospital da Zona Sul e outros serviços contratados. E apenas utilizem o Hospital Universitário para casos extremamente urgentes”, afirmou a vereadora Lenir de Assis (PT), presidente da Comissão de Seguridade Social, que organizou a reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e a Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude.

Participaram o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, a promotora de Justiça Susana de Lacerda, além de representantes do PAI, Hospital da Zona Sul, Hospital Evangélico e do Hospital Infantil, ligado à Santa Casa de Londrina. Também foram convidados representantes do Conselho Muncipal de Saúde, outros hospitais, Unimed, Associação Médica de Londrina, 17ª Regional de Saúde e Conselho Regional de Medicina.

Outro encaminhamento da reunião foi o pedido para ampliação de consultas eletivas pediátricas em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aumento das horas médicas de plantões no Pronto Atendimento Infantil (PAI), pois a empresa contratada pelo Município não conseguiu oferecer a quantidade total de 1.920 horas mensais. Segundo Felippe Machado, a empresa foi penalizada e uma nova licitação emergencial deve ser aberta ainda este mês para contratar uma nova prestadora de serviços.

As comissões

A Comissão de Seguridade Social é composta pelos vereadores Lenir de Assis (PT), como presidente; Matheus Thum (PP), como vice; e Nantes (PP).

A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania tem como integrantes Lu Oliveira (PL), como presidente; Matheus Thum, como vice; e Lenir de Assis.

Já a Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude é formada pelos vereadores Emanoel Gomes (Republicanos), como presidente; Jessicão (PP), como vice; e Mara Boca Aberta (Pros).

Vinicius Frigeri/Asimp