Vereadores de Londrina iniciam vistorias de obras públicas

Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência visitou obras da Secretaria de Educação, PA do Leonor e trincheira da Leste-Oeste

Os vereadores da Comissão de Administração, Serviços Públicos, Fiscalização e Transparência começaram, ontem (1º), uma série de visitas a obras contratadas pela Prefeitura de Londrina. Neste primeiro dia, a comissão inspecionou três locais: o prédio que abrigará a sede da Secretaria Municipal de Educação (antigo Mercado Quebec), o Pronto Atendimento do Jardim Leonor e a trincheira no cruzamento da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Rio Branco.

Os parlamentares verificaram uma série de quesitos, como estágio da obra, cronograma previsto, número de operários em serviço, nome e contato do responsável técnico, além de itens contratuais como valores, prazos e aditivos. As vistorias foram acompanhadas por engenheiros civis da Secretaria Municipal de Obras e das empreiteiras responsáveis pelas construções.

Conforme o vereador Matheus Thum (PP), presidente da comissão, as três obras fiscalizadas estão dentro do cronograma de execução, já considerados os aditivos de prazo, e não foram constatadas irregularidades. “A gente espera, com esse trabalho de fiscalização, que as obras sejam entregues no prazo. O que a gente tem notado é que as obras que foram visitadas estão caminhando dentro da normalidade do contrato e assim esperamos que continuem até o final”, afirmou.

Também fazem parte da comissão os vereadores Chavão (Patriota), como vice-presidente, e Madureira (PTB), como membro. Integrantes do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social participaram da inspeção, a convite dos parlamentares.

Segundo Thum, a meta da comissão é passar por todas as obras em andamento, com especial atenção àquelas da área da Saúde. Os pontos avaliados nas visitas constarão em um relatório. “Estaremos tomando a frente destas fiscalizações, colaborando com o poder público e dando transparência para a população saber o real andamento das obras”, argumentou.

Obras

O antigo Mercado Quebec está sendo reformado e ampliado para abrigar a sede da Secretaria Municipal de Educação de Londrina. Após atrasos significativos na obra, o Executivo rompeu o contrato com a empresa que havia sido escolhida em 2019 para executar os serviços. Em janeiro de 2021, foi firmado contrato com uma nova empresa, a Tekenge Engenharia e Construções. As obras começaram em 29/01/2021 e a previsão é que sejam concluídas em 29/09/2021. O valor atualizado do contrato é de R$ 3.577.210,76. Na última medição feita pela Prefeitura, 60,68% da obra havia sido executada.

Sob responsabilidade da Construtora Regioli, a obra no Pronto Atendimento do Leonor começou em 07/01/2020 e o prazo inicial de término era o dia 30/06/2021. O valor atualizado do contrato é R$ 1.111.593,02 e, conforme a última medição da Prefeitura, 97,84% da obra foi executada. A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é inaugurar o serviço na segunda quinzena de setembro.

Já os trabalhos na interseção da Leste-Oeste com a Rio Branco estão sendo realizados pela TCE Engenharia, começaram em 18/01/2021 e devem terminar em 18/01/2023. A obra custará R$ 25.547.727,08 e até o momento 10,80% dos trabalhos foram realizados.

Marcela Campos/Asimp/CML